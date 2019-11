Bellanova ci ha offeso Lo sdegno della mamma tarantina per il quadro

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) Con un messaggio su Facebook la ministra per l’Agricoltura Teresasi scusa per aver lasciato “per errore sul palco” ilche le hanno consegnato due mesi fa le ‘Mamme no dioxin’ nel corso di una iniziativa in provincia di Taranto. Sulc’è un teschio nero realizzato con la polvere di minerale raccolta dalle mamme del rione Tamburi che si trova a ridosso del siderurgico. A darlo alla ministra c’era anche ladi Giorgio Di Ponzio, il 15enne morto per un sarcoma. “Sono pronta a tornare a Taranto ad ascoltare le ragioni di chi lì vive - scrive la ministra - come ho fatto quella sera e tantissime altre volte in questi anni”.Ma la madre di Giorgio, Carla Luccarelli, sentita da AdnKronos, chiude all’ipotesi di un nuovo incontro con la ministra: “Dimenticando ilci ha ...

