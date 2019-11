Belen Rodriguez contro Giulia De Lellis | Caterina Balivo dice la sua

Belen - Giulia e i tutorial : Caterina Balivo svela il segreto della Rodriguez : La truccatrice di Belen: Caterina Balivo parla della faida con Giulia De Lellis e difende l’argentina La faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis – nata su Instagram a colpi di stories e frecciatine – è approdata in tv. Caterina Balivo si è occupata del caso a Vieni da me, nel consueto spazio dedicato […] L'articolo Belen, Giulia e i tutorial: Caterina Balivo svela il segreto della Rodriguez proviene da Gossip e Tv.

Regine del sexy. Belen e Cecilia Rodriguez - le ultime foto insieme sono ‘al limite’ : Stanno infiammando il web le foto dello shooting di Belen e Cecilia Rodriguez. Le sorelle sono volate a Tenerife pronte a infiammare gli animi dei fan con lo shooting della collezione Me Fui 2020. Sulla spiaggia, in costume, le pose sexy che hanno regalato ai fotografi sono state riprese anche da chi registra un backstage tramite le loro IG story. I fan sono impazziti. I loro profili social contano tantissimi follower. L’account di Belen ...

Giulia De Lellis/ Lo scontro con Belen Rodriguez e un futuro da scrittrice : Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show dopo la pubblicazione de Le Corna stanno bene su tutto, parlerà dello scontro con Belen Rodriguez?

Isola Dei Famosi : Belen Rodriguez pronta a tornare - ma a una condizione : Belen Rodriguez potrebbe tornare all’Isola dei Famosi, ma solo a una condizione. Era il 2008 quando la showgirl argentina prese parte al reality ambientato in Honduras facendosi conoscere dal grande pubblico. All’epoca era fidanzata con Marco Borriello e stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo essere arrivata dall’Argentina in Italia. Dopo la fine dello show, dove si classificò seconda, la sua esistenza ...

Ci sono scintille fra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Meglio stare zitta perché se parlo rovino le famiglie : Due fra le più popolari showgirl e influencer italiane si stanno facendo guerra sui social, letteralmente. Come ha riportato Dagospia, Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sono le protagoniste di un botta e risposta a suon di stories su Istagram che, inevitabilmente, stanno popolando i settimanali di gossip e tutti i salotti tv. Da quel che sembra, a far scattare la miccia, sarebbe stata proprio la Rodriguez e a rispondere indignata, alzando un ...

Belen Rodriguez casalinga : «Bravissima a cucinare - quando non so fare una cosa…Instagram? Stufa di postare i fatti miei» : Oltre ad essere una showgirl di successo Belen Rodriguez è molto brava a cucinare e, nonostante sia molto presente sui social, dice di non amarli, soprattutto per la massiccia presenza degli haters e della necessità di post costanti. Quella dei fornelli è una dote di famiglia: “Modestamente sono bravissima grazie agli insegnamenti di nonna Clara – ha spiegato in un’intervista a “Tv, Sorrisi e canzoni” – Lei faceva la pasta a mano e io da ...

Belen Rodriguez annuncia la sua serie tv : Dopo aver condotto in coppia con il suo ritrovato consorte, Stefano De Martino, il Festival di Castrocaro e La notte della Taranta, Belen Rodriguez è tornata al timone di Tù sì que vales, un format ideato da Maria De Filippi in collaborazione con Gerry Scotti e targato Mediaset. E non è solo per il suo ritorno al talent-show di Canale 5 che la showgirl argentina ora fa parlare di sé. In un'intervista concessa a Tv, sorrisi & canzoni, ...

Belen Rodriguez : 'Sto scrivendo una serie Tv - mi stufo a condividere i fatti miei su IG' : Sono passati più di 10 anni da quando Belen Rodriguez ha esordito nel mondo dello spettacolo: oggi, nonostante il successo di "Tu sì que vales", l'argentina sembra volersi cimentare con qualcosa di nuovo. A "Tv Sorrisi e Canzoni", infatti, la 35enne ha confessato di lavorare a una serie tutta sua da proporre alla Tv prossimamente. Per quanto riguarda l'attività social, infine, la presentatrice ha fatto sapere di non voler condividere con gente ...

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez Hanno Litigato? Ecco Cosa è Successo Tra le Due! : Tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sembra essere in corso un litigio, tutti sono convinti che le due abbiano litigato e che si lancino delle frecciatine velate su Instagram. Ecco quindi Cosa è Successo realmente tra la showgirl e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sembrano essere ai ferri corti, in molti in queste ore pensano che le due abbiano litigato anche se non è molto chiaro il motivo. Tutto ...

Giulia De Lellis in lite con Belen Rodriguez : “Il vero motivo” (e non c’entra Andrea Iannone) : Lo sfogo social di Giulia De Lellis è arrivato come un fulmine a ciel sereno su Instagram. Qualche giorno fa la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima (senza contare che il suo primo libro è subito balzato in testa alle classifiche) ha destabilizzato tutti i suoi follower quando sul suo Instagram è apparsa la Storia in cui era a dir poco furiosa. E ‘minacciosa’. “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di ...

“Ho detto basta a Facebook ”. Belen Rodriguez lo conferma - era sotto gli occhi di tutti da mesi : Quello che sta per finire sarà un anno da ricordare per Belen Rodriguez. Dopo l’addio a Andrea Iannone, una storia conclusa dopo quasi 2 anni, la bella argentina in estate è ritornata tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino e ora sta vivendo un momento felice. Lei infatti è sempre più salda alla guida di Tu si que vales, il programma prime time di Canale 5. Lui si sta conquistando spazi e apprezzamenti in Rai con ‘Stasera tutto è ...