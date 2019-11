“Belen l’ha rubata alla Rai!” Caterina Balivo lo svela in diretta Il retroscena sulla

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 14 novembre 2019) La faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, nata su Instagram a colpi di stories e frecciatine, è approdata in televisione. Le ipotesi che si leggono sono riconducibili ai motivi più disparati, ma pare che sia stata la scelta di Belen di impartire lezioni di make up con tutorial di grande impatto social sia al centro della diatriba tra le due protagoniste di questa querelle. “Se parlo rovino famiglie”, era stata la risposta di Giulia De Lellis dopo che Belen aveva criticato con sarcasmo il filtro che la presunta rivale ha sfoggiato con fierezza poche ore prima. Inevitabile pensare a Belen e a Stefano De Martino, tornati insieme dopo una separazione fallimentare, soprattutto dopo il gossip che vorrebbe tra la Rodriguez e l’ex di Giulia, Andrea Damante, un presunto flirt nel recente passato. Già con Cecilia Rodriguez i rapporti si erano mostrati ambigui e alquanto tesi. (Continua a ...

Jay87973987 : @Antonie34106935 @ceciliavivanti3 @Anto03955602 @TrashCafoni Brava???? molto ovvio, lo vediamo tutti, il ragazzo di 3… - Elisa60388018 : RT @guido_ragazzi94: @uservalentina Stefano ce l'ha avuto come cliente mio padre insieme a Belen e ti posso confermare che sono delle perso… - LuigiDAsero : @marcoleofrigio Ecco il link originale che poi Mediaset, a quanto pare, ha ridiretto, per lo meno per l'IP che uso… -