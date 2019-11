Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ci sono diverse buone ragioni per scaricare nel più breve tempo possibile l'dipensato per ilS9. Il pacchetto software è disponibile nel nostro Paese da poco meno di una settimana, come avrete intuito dall'articolo che abbiamo pubblicato sul nostro magazine, ma questo giovedì possiamo già condividere coi nostri lettori un primo bilancio per quanto concerne la durata della. Il top di gamma 2018, è bene ricordarlo, ha ricevuto la patch diin fretta e furia per mettersi alle spalle un grave problema inerente la sicurezza. Poco altro, dunque, per ilS9, almeno sulla carta, se pensiamo che l'in questione ha un peso di poco superiore ai 100 MB. Tuttavia, analizzando più da vicino i riscontri da parte degli utenti, è possibile individuare qualche dettaglio extra da non tralasciare. Soprattutto per coloro ...

OptiMagazine : Batteria al top per il Samsung Galaxy S9 con aggiornamento di novembre - MarcusZeitgeist : Ho appena aiutato la vicina a cambiare la batteria della macchina. Mi senti molto Alphan MascXMasc dominant top. - kiwoly_ : @feelunl0st Io ce l’ho e mi ci trovo bene. La batteria dura abbastanza, le foto top ed é veloce -