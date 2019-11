Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le dodici azzurre che sfideranno stasera la Repubblica Ceca : Inizia il cammino della Nazionale femminile di Basket nelle Qualificazioni agli Europei del 2021. stasera al PalaPirastu di Cagliari le azzurre sfidano la Repubblica Ceca alle ore 20.30, con diretta su SkySport Collection (canale 205). Il ct azzurro Andrea Capobianco ha scelto le 12 azzurre che andranno a giocarsi la partita: rimangono a fare il tifo da bordo campo Samantha Ostarello, Debora Carangelo, Elison Ercoli e Valeria De Pretto. Le ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : debutto di fuoco per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Repubblica Ceca Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio dell’Italia alle Qualificazioni degli Europei 2021 di basket femminile. Questa sera, al PalaPirastu di Cagliari, di fronte c’è la Repubblica Ceca. Si tratta, forse, della partita col maggior tasso di talento all’interno del girone, con le azzurre e le ceche provenienti dagli ...

Basket femminile - Andrea Capobianco : “Occorreranno concentrazione e coraggio - serve una pallacanestro intensa” : Questa sera a Cagliari l’Italia del Basket femminile affronterà la Repubblica Ceca nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei del 2021, in programma in Spagna e Francia: alle ore 20.30, per il Girone D, scatterà la sfida tra azzurre e boeme. Al sito federale ha parlato Andrea Capobianco. Così il CT azzurro: “Partita piena di insidie, quella che ci attende, perché la Repubblica Ceca è una squadra solida e con punti di ...

Italia-Repubblica Ceca oggi - Basket femminile Qualificazioni Europei 2021 : orario d’inizio e come vederla in tv : Ritorna il sapore d’azzurro con l’esordio dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2021. La prima avversaria è la Repubblica Ceca. Si gioca al PalaPirastu di Cagliari, impianto che nelle ultime due stagioni aveva ospitato, al maschile, la Dinamo Academy in A2, poi trasferita da Stefano Sardara a Torino per coprire il vuoto lasciato dalla rumorosa fine dell’Auxilium. Andrea Capobianco comincia il suo secondo passaggio alla guida ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia all’esordio con la Repubblica Ceca. Centesima presenza per Sabrina Cinili : Domani sera, alle ore 20:30, l’Italia inizierà il suo cammino verso gli Europei femminili del 2021, cominciando dal PalaPirastu di Cagliari le Qualificazioni per la rassegna continentale che, pochi mesi fa, ha visto le azzurre fermarsi agli ottavi contro la Russia. La prima avversaria è la Repubblica Ceca. Si riparte con un gruppo che, per larga parte, è quello di Nis e Belgrado, con l’assenza giustificata di Lorela Cubaj (negli ...

Basket femminile - Italia-Repubblica Ceca : orario - tv - streaming e programma : Comincia domani sera contro la Repubblica Ceca l’avventura dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2021 di Basket femminile. E’ anche la prima partita di Andrea Capobianco dal suo ritorno sulla panchina azzurra, dopo la parentesi dello scorso biennio con Marco Crespi. Un match subito importante per le azzurre che si trovano nel girone con le ceche e poi con Romania e Danimarca, avversaria poi di domenica. Agli Europei ...

Basket femminile - l’Italia si prepara ad affrontare la Repubblica Ceca a Cagliari : coach Capobianco promette spettacolo : Il commissario tecnico è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del match, insieme ad altre cariche istituzionali La Sala Anfiteatro dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, spettacolo e Sport della Regione Sardegna ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione della partita Italia-Repubblica Ceca che giovedì sera si giocherà a Cagliari (ore 20.30, diretta SkySportHD). I ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : l’Italia riparte da Capobianco. Occorre capitalizzare un vivaio florido verso Parigi 2024 : Il ciclo è nuovo, la guida tecnica è conosciuta. Il Basket femminile d’Italia, a livello di Nazionale, riparte mettendosi per la seconda volta nelle mani di Andrea Capobianco, l’uomo che, tra il 2015 e il 2017, riuscì prima a far tornare Chicca Macchi in azzurro e poi a portare le sue giocatrici a un tiro di Raffaella Masciadri (e anche a qualcos’altro) dai Mondiali 2018. Il prossimo obiettivo è quello delle Qualificazioni agli ...

Basket femminile : brutto infortunio per Martina Kacerik : Riserva a casa per la Nazionale, un ottimo inizio di stagione con il picco arrivato con i 18 punti contro Palermo. Nel big match contro Venezia, sua ex squadra, è arrivato un bruttissimo infortunio per Martina Kacerik che sarà costretta ad un lungo stop. La giocatrice di Ragusa ha riportato la lesione del tendine d’Achille. Le parole della sua squadra in un comunicato: “La Virtus Eirene comunica che la propria atleta, Martina ...

