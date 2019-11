Basket femminile | qualificazioni Euro 2021 – Italia ko all’esordio | la Repubblica Ceca

Fonte : sportfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) Sconfittaper l’nel girone di qualficazione ad: latrionfa 52-62 nella gara del ritorno di coach Capobianco Inizia con il piede sbagliato l’avventura dell’nel Girone D di qualificazione ad. Le azzurre, in quella che è considerata la partita più ostica del raggruppamento, sono state sconfitte 52-62 dalla. Sfortunato il ritorno in panchina di coach Capobianco che non riesce ad evitare il ko delle azzurre in una gara equilibrata, nella quale il +7 del secondo e ultimo quarto ha fatto la differenza in favore delle ceche guidate dai 15 punti di Julia Reisingerova. Non bastano alle azzurre i 16 punti di Cecilia Zandalasini e i 13 di Francesca Dotto.L'articoloko: larovina il ritorno di Capobianco sembra essere il ...

