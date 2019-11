Basket - Eurolega 2019-2020 : l’Olimpia Milano esce sconfitta da Mosca - Alexey Shved trascina il Khimki : Seconda sconfitta in quest’edizione di Eurolega per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Ettore Messina cade in Russia, al cospetto del Khimki Mosca, vittorioso con il punteggio di 87-79 dopo una più che valida prova offensiva. Gli uomini di Rimas Kurtinaitis si possono definire ben contenti dei 24 punti di Alexey Shved (al netto del 5/14 da tre), dei 19 di Jonas Jerebko, degli 11 di Devin Booker e dei 10 di Stefan ...

Finisce qua. Si ferma sul campo del Khimki, dopo sei successi consecutivi, la striscia positiva dell'Olimpia Milano. 87-79 Canestro di Tarczewski a 5″ dalla fine. 87-77 1/2 ai liberi del Chacho. 87-76 2/2 ai liberi di ...

80-74 NEDOVIC DA TRE! Milano non si arrende. 80-71 Arriva la quarta tripla della partita di Roll. 80-68 Tap-in vincente del solito Jerebko. Milano è allo sbando, l'attacco è inceppato e la difesa non riesce a limitare i giocatori del Khimki. 78-68 +10 Khimki con due liberi di Jerebko. 76-68 ALEXEY Shved DA TRE! +8 per i padroni di casa che provano a scappare. 73-68 Persa sanguinosa di ...

67-65 I primi due punti dell'ultimo quarto sono di Gill. Finisce qua il terzo perido. Parità perfetta tra le due squadre. 65-65 El Chacho da tre! Ristabilita la parità. 65-62 2/2 ai liberi del Chacho, -3 Milano. 65-60 Arrivano i primi due punti del 4/4 di Luis Scola. 65-58 Ancora Jovic, letteralmente scatenato. 63-58 Nedovic mette fine alla siccità offensiva dell'Olimpia. 63-56 ...

60-56 Arrivano i primi due punti del 3/4 di Shved e Messina deve chiamare time out. 58-56 Bomba di Bertans e il Khimki è avanti per la prima volta dall'8-6. 55-56 2/2 di Booker dalla lunetta, padroni di casa a -1 53-56 Bomba di Booker e il Khimki torna a meno tre. 50-56 Bomba di Jovic in uscita dal time out. 47-56 Due punti per Micov su assist di Rodriguez. 47-54 Bomba del Chacho! Non ...

47-56 Due punti per Micov su assist di Rodriguez. 47-54 Bomba del Chacho! Non c'era modo migliore per cominciare il terzo quarto per Milano. Finisce qua il secondo quarto. Milano avanti di 4. 47-51 Ancora Luis Scola. Sono 14 i punti per lui in questi primi venti minuti. 47-49 Bomba di Gill su assist di Shved. 44-49 Ancora Luis Scola su assist di Nedovic. 44-47 5/5 dal campo di ...

Finisce qua il secondo quarto. Milano avanti di 4. 47-51 Ancora Luis Scola. Sono 14 i punti per lui in questi primi venti minuti. 47-49 Bomba di Gill su assist di Shved. 44-49 Ancora Luis Scola su assist di Nedovic. 44-47 5/5 dal campo di Jerebko. 42-47 1/2 dalla lunetta per Scola. 42-46 Quarta tripla su nove tentativi di Alexey Shved. 17 punti per lui. 39-46 Scola da tre! 39-43 Arrivano i ...

22-27 Primi due punti della partita di Aaron White. Finisce qua il primo quarto, Milano avanti di tre. 22-25 Kramer, però, risponde, a sua volta, con un canestro da fuori. 19-25 Stavolta è Nedovic a segnare dall'arco, su assist di Roll. 19-22 Due punti per Jerebko su assist di Evans. 17-22 Tripla a bersaglio per Roll, la seconda della sua partita. 17-19 2/2 anche per Kramer. 15-19 2/2 ai ...

Presentazione del match – Programma, orario e dove vedere in tv l'incontro Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Khimki – Olimpia Milano. Meneghini in trasferta su un campo veramente difficile, come quello russo, alla ricerca della settima vittoria consecutiva in Eurolega, che garantirebbe loro di rimanere in testa alla classifica della massima competizione ...

Si gioca oggi l'incontro dell'ottava giornata di Eurolega 2019-2020 tra Khimki Mosca e Olimpia Milano, che assume, nei fatti, il ruolo di gara che apre questa nuova due giorni continentale. L'Olimpia arriva da leader, in coppia con il Barcellona, della classifica di questa regular season con quattro giornate in più, dato il nuovo format a 18 squadre, ma nel quartetto a una vittoria di distanza c'è proprio la formazione moscovita, che ...

Questo pomeriggio, alle ore 18.00 italiane (20.00 a Mosca), alla "Mytishchi Arena" andrà in scena l'affascinante sfida tra Khimki e Olimpia Milano, che inaugurerà l'ottava giornata di Eurolega 2019-2020. Sarà un test molto importante per la squadra lombarda, che ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura nella massima rassegna continentale: dopo la sconfitta nella gara d'esordio a Monaco di Baviera, è arrivata una prorompente ...

