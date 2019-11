Basket – Ceron | la frattura al cranio è ormai guarita | un anno dopo il terribile

Fonte : sportfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) Marcopuò tornare a giocare: unilinfortunio alil cestista di Brescia tornerà in campo Il 25 novembre 2018 la carriera di Marcosubì un brusco stop. Il cestista originario di Mirano (Venezia) cadde a terra sul parquet, colpito da una gomitata alla testa (involontaria) da Jaiteh. Rimase privo di sensi e venne trasportato in ospedale per un lungo calvario iniziato con un’operazione di 4 ore per ladell’osso temporale e un altro intervento per ridurre la. Otto mesiè finito nuovamente sotto i ferri, questa volta per farsi applicare una protesi in titanio realizzata con una stampante 3 per proteggere l’osso delto. Adesso finalmente la parola fine a questa complicata vicenda. Marcoha ottenuto l’idoneità sportiva da parte del Coni e potrà tornare in campo a giocare. “Una notizia che ci ...

