ATP Finals – Nadal con i piedi per terra dopo la rimonta su Medvedev | “bisogna essere da

LIVE Federer-Djokovic - ATP Finals 2019 in DIRETTA : spettacolo stellare a Londra - chi vince va in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019–Il regolamento del torneo londinese–Djokovic perde con Thiem: scontro diretto con Re Roger Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Novak Djokovic, valido per la terza giornata del gruppo Bjorn Borg delle ATP Finals 2019 di tennis. Sull’hard indoor della O2 Arena di Londra va in scena il big match che varrà ...

ATP Finals 2019 : Djokovic-Federer spareggio per le semifinali - Berrettini cerca il successo della consolazione contro Thiem : Giornata decisiva per la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals di Londra nel gruppo dedicato a Bjorn Borg: Dominic Thiem è già qualificato e Matteo Berrettini è già eliminato, ma ci sarà un vero e proprio spareggio per il secondo posto nel girone tra Novak Djokovic e Roger Federer. Non prima delle 15.00 ora italiana toccherà a Berrettini e Thiem, il romano è stato dominato da Djokovic e battuto lottando da Federer, l’austriaco ha ...

ATP Finals 2019 : Djokovic-Federer spareggio per le semifinali - Berrettini cerca il successo della consolazione contro Thiem : Giornata decisiva per la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals di Londra nel gruppo dedicato a Bjorn Borg: Dominic Thiem è già qualificato e Matteo Berrettini è già eliminato ma ci sarà un vero e proprio spareggio per il secondo posto nel girone tra Novak Djokovic e Roger Federer. Non prima delle 15.00 ora italiana toccherà a Berrettini e Thiem, il romano è stato dominato da Djokovic e battuto lottando da Federer, l’austriaco ha ...

ATP Finals 2019 oggi in tv : orari - programma - streaming e calendario delle partite (14 novembre) : Quinta giornata delle ATP Finals 2019 in arrivo alla O2 Arena, e sarà una di quelle volte in cui i brividi scorreranno lunghi all’interno dell’impianto londinese. Ad aprire il programma del singolare saranno Dominic Thiem e Matteo Berrettini alle ore 15: l’austriaco vuole ribadire i meriti con i quali si è guadagnato il primo posto matematico nel girone, mentre l’azzurro cerca di diventare il primo battente bandiera ...

Berrettini-Thiem - ATP Finals 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Si conclude l’avventura di Matteo Berrettini nelle ATP Finals di tennis. L’azzurro scenderà in campo alle ore 15.00 contro l’austriaco Dominic Thiem e completerà il percorso. Un ‘esperienza utile per il romano quella nel Gruppo Borg, che sicuramente potrà servirgli in vista del 2020. Per quanto concerne Thiem, l’obiettivo è quello di bissare gli strepitosi successi contro Roger Federer e Novak ...

Djokovic-Federer - ATP Finals 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Si giocheranno oggi, giovedì 14 novembre, altre due sfide del Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle ATP Finals di Londra, in Inghilterra: la seconda partita metterà di fronte il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer, nel match che scatterà non prima delle ore 21.00 italiane. Chi vince passa alle semifinali, chi perde va a casa. La sfida sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, ...

ATP Finals 2019 : Stefanos Tsitsipas si abbatte come un treno su Zverev. Il greco accede alle semifinali : Il greco Stefanos Tsitsipas si abbatte come un treno nella seconda giornata di incontri del Gruppo Agassi delle ATP Finals di tennis. Sul veloce indoor di Londra (Gran Bretagna), l’ellenico (n.6 del mondo) ha travolto il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-2. Una vittoria di grande qualità quella di Stefanos che, in 1 ora e 15 minuti, ha fatto calare il sipario, qualificandosi alle semifinali. Un risultato che crea non pochi ...

ATP Finals – Tsitsipas fa due su due - il greco stende Zverev in due set e vola in semifinale : Percorso netto per il greco, che conquista la seconda vittoria consecutiva al Masters di Londra e vola in semifinale Stefanos Tsitsipas stacca il pass per le semifinali delle ATP World Tour Finals 2019 (9 milioni di dollari di montepremi), in corso di svolgimento sul veloce indoor della ‘O2 Arena’ di Londra. AFP/LaPresse Il tennista greco centra la seconda vittoria consecutiva, stendendo anche Alexander Zverev dopo il successo ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 1-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco piazza un altro break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Match quasi finito: Tsitsipas perfetto. 40-0 altro ace dell’ellenico. 30-0 altro errore di Zverev totalmente scarico con il diritto. 15-0 Ace del greco. 1-4 BREAK DI TSITSIPAS! DOMINA IL greco! Pazzesca profondità del greco con Zverev ormai sconsolato. 40-AD ALTRA PALLA BREAK TSITSIPAS! Il greco attacca corto ma Zverev non ne approfitta con il rovescio. 40-40 Continua a spingere il ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 1-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco piazza il break ad inizio set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA break TSITSIPAS! Il #6 al mondo domina con il diritto, chiudendo a rete con sicurezza. 30-30 CHE RISPOSTA DI TSITSIPAS! Diritto sulla seconda in kick DIRETTAmente nell’angolo. 30-15 Scambio condotto da Tsitsipas ma Zverev si fa valere con il rovescio. 15-15 Lunga anche la soluzione dell’ellenico. 0-15 Comincia male Zverev al servizio: diritto out. 22.10 Intanto, Jannik ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 0-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco piazza il break ad inizio set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 break TSITSIPAS! Il greco mette in mostra il suo repertorio con il diritto e poi chiude a rete. 40-AD DIRITTO LUNGOLINEA TSITSIPAS! Il greco ottiene la quarta palla break. 40-40 Risposta corta di Tsitsipas: Zverev ne approfitta con il diritto. 40-AD Scappa via il diritto del tedesco! Altra chance di break. 40-40 Bravissimo Zverev! Il tedesco, con pazienza, gioca benissimo e comanda lo ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco approfitta del calo del tedesco e vince il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Stefanos Tsitsipas vince il primo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break dell’ottavo gioco: il greco viene premiato dopo aver giocato sempre in spinta, sfruttando il momento no di fine set del tedesco. FINE primo SET 3-6 primo SET PER IL greco! Lungo il diritto del tedesco, l’ennesimo. 40-15 DUE SET POINT TSITSIPAS! Diritto in rete di Zverev. 30-15 Zverev passa Tsitsipas! ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 2-3 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco sopravvive ad un game infinito! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Tsitsipas. 3-3 Zverev vince a zero il gioco al servizio. 40-0 Ingiocabile il campione in carica al servizio. 30-0 Buona prima del tedesco. 2-3 Risposta lunga di Zverev: resta avanti il greco. AD-40 Buona prima del greco. 40-40 Vincente di diritto lungolinea di Zverev! AD-40 Lungo la soluzione vincente di rovescio del tedesco. 40-40 Doppio fallo del greco: game ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 1-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Zverev si getta avanti: Tsitsipas lo passa con il rovescio. 40-40 Gran diritto lungolinea del greco: palla break annullata. 40-AD PALLA BREAK ZVEREV! Il tedesco ottiene la prima chance di break! 40-40 Zverev sale sopra la palla con il diritto: il tedesco trova un vincente diagonale. 40-30 Tsitsipas attacca la rete: diritto lungolinea vincente. 30-30 Zverev trova un diritto diagonale ...