Atp Cup 2020 | il calendario completo e le date Gironi | formula e avversarie dell’Italia

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) La ATP Cupandrà in scena in Australia dal 3 al 12 gennaio. Si tratta di un nuovo torneo di tennis per Nazioni con un ricchissimo montepremi di 20 milioni di dollari, alla manifestazione prenderanno parte 24 Nazionali che sono state suddivise in seida quattro squadre ciascuno: due gruppi andranno in scena a Brisbane, due a Perth, due a Sydney. La risposta della ATP alla rinnovata Coppa Davis è molto lampante e si preannuncia estremamente spettacolare, stimolante per i giocatori visti gli elevati assegni in palio e anche molto valida dal punto di vista tecnico perché aprirà la stagione e precederà gli Australian Open. Le vincitrici dei seie le due migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta (questa fase del tabellone si giocherà a Sydney). Ogni squadra sarà composta da due giocatori, ogni sfida prevede ...

