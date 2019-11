Atletico Madrid | brutte notizie per Diego Costa | l’attaccante costretto a finire sotto i

Fonte : sportfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) L’attaccante dei ‘colchoneros’ dovrà operarsi per un’ernia al disco cervicale, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per due mesi L’perde, l’attaccante ispano-brasiliano infatti deve fare i conti con un’ernia al disco cervicale, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per almeno due mesi. A renderlo noto è lo stesso club madrileno con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, nel quale si specifica come il giocatore siporrà a ulteriori esami con degli specialisti in neurochirurgia per valutare il trattamento da seguire e gli esatti tempi di recupero.L'articoloper: l’attaccantei ferri SPORTFAIR.

