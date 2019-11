Astronomia | la Cina testa una nuova sonda per l’atterraggio su Marte

Neurog Astronomia : che cos’è e cosa può fare in cucina : BBQL'essenziale per essere feliciI piatti di Michelangelo MammolitiI piatti di Michelangelo MammolitiMichelangelo MammolitiAll'origine del GustoIl cervello e i processi che lo riguardano da qualche anno ormai sono “trendy” e non solo in ambito prettamente medico. Assistiamo così a una proliferazione di parole con il prefisso neuro-, dalle note neurologia e neurochirurgia a discipline meno conosciute, come la neuroeconomia. ...

Astronomia : 4 ammassi galattici si stanno pericolosamente avvicinando tra loro : A tre miliardi di anni luce della Terra, nel sistema Abell 1758, quattro ammassi galattici si stanno pericolosamente avvicinando tra loro e finiranno per dare luogo ad una gigantesca fusione, da cui trarrà origine uno degli oggetti celesti più massicci dell’Universo. Gli spostamenti dei quattro soggetti – spiega Global Science – non sono sfuggiti allo sguardo indagatore dell’osservatorio Chandra della Nasa; i risultati dell’indagine, ...

Astronomia : scoperto “varco orbitale” che consente alle comete di avvicinarsi al Sole : In che modo le comete vengono incanalate verso il sistema solare interno per poi avvicinarsi alla Terra? In quale momento della loro storia evolutiva lasciano il luogo di origine e da oggetti dormienti si trasformano in corpi attivi esibendo una chioma e una coda di gas e polvere diffusi? Da molto tempo – spiega Global Science – questi temi sono oggetto di dibattito nella comunità scientifica. In uno studio in pubblicazione questa ...