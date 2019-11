Asl Viterbo | sabato persone con diabete riceveranno vaccini gratuiti

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019)16 novembre, in occasione della Giornata mondiale del(Gmd) 2019, presso il Consultorio familiare della Cittadella della salute di, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, si svolgera’ una giornata di vaccinazioni gratuite per bambini, adulti e donne in gravidanza con, per i loro familiari e per i contatti piu’ stretti. L’iniziativa e’ organizzata dal Centro diabetologico aziendale, in collaborazione con i servizi Vaccinazioni e Ostetrico della Asl e con le associazioni Agd, giovani con, e noi. La Giornata mondiale dele’ stata istituita nel 1991 dalla Federazione internazionale dele dall’Organizzazione mondiale della sanita’ in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal. La manifestazione si tiene ogni anno il 14 novembre, in corrispondenza della data ...

