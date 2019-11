Artigiano in Fiera | gratis a Milano il top di cucina e prodotti agroalimentari da tutto

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 14 novembre 2019)inporta ail meglio dellae deidi prima qualità dail mondo. La manifestazione in programma a(Rho- Pero) accoglierà oltre 3.000 artigiani. Come sempre l’ingresso è gratuito, basta collegarsi al sito pass.in.it e registrarsi per ricevere il pass tramite mail. L’evento, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre, dalle 10 alle 22,30, sarà una grande festa per tutti. Oltre a centinaia di artigiani che proporranno itipici delle loro regioni, saranno presenti 43 ristoranti e 21 luoghi del gusto – allestiti anche per il consumo in loco – dove assaporare le specialità tipiche di ogni angolo del globo: tutti accomunati dalla scelta di ingredienti di prima qualità e diretti da chef provenienti dai Paesi rappresentati da ogni. Dalla pizza doc infornata direttamente ...

PaperopoliTime : VENDITORE PER STAND UFFICIALE WINDTRE ARTIGIANO IN FIERA 2019 - - LETTERABIT_ : VENDITORE PER STAND UFFICIALE WINDTRE ARTIGIANO IN FIERA 2019 - - RadioamatorePN : #PassioneMaker Sei o vuoi diventare un artigiano digitale (Maker) e vuoi scoprire le ultime novità fra attrezzature… -