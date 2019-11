Arcelor Mittal | la Fim Cisl | l' Ad ha comunicato lo stop degli impianti a Taranto tra

Taranto - ex Ilva : ArcelorMittal annuncia il piano di spegnimento degli altiforni : L'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ha comunicato ai sindacati il piano di spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva. La comunicazione è avvenuta qualche giorno dopo che la multinazionale ha depositato presso il Tribunale di Milano l'atto di citazione per il recesso dal contratto. Per il segretario generale Fim Cisl, Marco Bentivogli, la situazione sta diventando sempre più drammatica e non lascia più spazio ai tatticismi ...

ArcelorMittal : "Stop impianti da gennaio" : In attesa dell'incontro in programma domani alle 15:30 al Mise in presenza del Ministro Patuanelli, dell'ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, e dei sindacati di Fim, Fiom e Uilm, ieri nella sede della regione Puglia si è tenuto un incontro per parlare delle aziende dell'indotto, che dipendono direttamente dall'ex Ilva. Dopo l'incontro in Regione si sono diffuse notizie negative circa le intenzioni di Arcelor Mittal, secondo le quali la ...

Ex Ilva - altro schiaffo di ArcelorMittal al governo : altiforni spenti già a gennaio : Arcelor Mittal insiste nel suo disimpegno da Taranto e ha comunicato ai sindacati il piano di fermata degli impianti del siderurgico. L’ad Lucia Morselli ha incontrato i sindacati e comunicato un piano di chiusure degli impianti. Si parte con l’altoforno 2 il 13 dicembre, l’altoforno 4 il 30 dicembr

Ex Ilva - Arcelor Mittal spegne l'impianto : una bomba sociale su Taranto : Per mancanza di ordini l'impianto comincerà a spegnersi tra appena dieci giorni, poi sarà il turno dei tre altoforni ancora...

ILVA al capolinea : Arcelor Mittal chiuderà gli impianti prima di Natale : "Se ancora non fosse chiaro la situazione sta precipitando in un quadro sempre più drammatico che non consente ulteriori tatticismi della politica": così il segretario generale della Federazione Italiana Metalmeccanici, Marco Bentivogli, sul caso di Arcelor Mittal. Bentivogli ha anche spiegato che nell'incontro fra l'amministratrice delegata di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, e i sindacati è stato comunicato il piano di stop agli impianti. ...

Ex Ilva - Arcelor Mittal avvia lo stop di tutti gli altiforni : L’annuncio del presidente di Confindustria Taranto al termine dell'incontro al Mise dedicato alla crisi che sta esplodendo di nuovo in tutto il comparto dell’indotto

ILVA/ Palombella - Uilm - : ancora ArcelorMittal non spiega perché vuole 5.000 esuberi : Purtroppo la situazione dell'ex ILVA ha raggiunto un livello di drammaticità elevata, spiega Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm

Ilva - ArcelorMittal : non restiamo fino a maggio. E il 26 novembre ferma una linea produttiva : Per le aziende fornitrici crediti maturati per 50 milioni di euro: c’è il pericolo stipendi per i nostri dipendenti e se ArcelorMittal non farà presto i bonifici, gli stipendi non ci sono

Tiepidi tentativi sull'Ilva - domani il ministro Patuanelli incontra ArcelorMittal e sindacati : ArcelorMittal e sindacati si incontrano domani al ministro dello Sviluppo economico alle 15. Il ministro Stefano Patuanelli ha convocato al Mise a quanto si apprende da fonti sindacali l’ad di Mittal Italia, Lucia Morselli e i leader dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm. La convocazione fa seguito alla comunicazione di recesso inviata dalla multinazionale. L’incontro ha subito ritardi anche a causa degli impegni del premier Giuseppe ...

Ex Ilva - Patuanelli : “Arcelor Mittal non ha rispettato piano - diritto di recesso non esiste” : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, attacca Arcelor Mittal: "Il dato certo è che Mittal non ha rispettato il piano industriale che ha presentato". Inoltre, assicura Patuanelli, il governo è certo che non esiste il diritto di recesso per la società: "Il diritto di recesso non c'è, sarebbe la battaglia legale del secolo".Continua a leggere

Di Maio : "Lo Stato impugnerà recesso di ArcelorMittal" : Questa mattina, poco prima che la Commissione Finanze della Camera giudicasse inammissibili gli emendamenti per la reintroduzione dello scudo penale per l'ex Ilva presentati da Forza Italia e Italia Viva, il ministro degli Esteri e leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio, intervenendo a Radio24, ha anticipato:"Non credo che si arrivi al voto sullo scudo, lo Stato impugnerà l'atto con cui se ne stanno andando"E poi, a proposito dell'atto ...

ArcelorMittal chiude stabilimenti in Sudafrica - Polonia e Usa : il colosso dell’acciaio è in fuga non solo da Taranto. “Il mercato si deteriora” : Liquidazione in Sudafrica, stop alla produzione in Polonia e negli Stati Uniti. ArcelorMittal è in fuga non solo da Taranto, ma anche da Cracovia e Dabrowa Gornicza, Indiana Harbor e baia di Saldanha. Una raffica di chiusure e spegnimenti di altoforni è stata annunciata dal colosso dell’acciaio negli ultimi giorni. Dando seguito a quanto detto durante la presentazione della trimestrale, quando il presidente e ceo Lakshmi Mittal aveva ...

ArcelorMittal - al gruppo M5s del Senato spunta il sì allo scudo penale a tempo a patto che ci sia un piano di risanamento ambientale : Delega al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli per portare avanti insieme al premier Giuseppe Conte la trattativa con Arcelor Mittal, con il mandato di cercare di evitare la reintroduzione di una tutela legale. Ma qualora il gigante franco-indiano dovesse tornare a sedersi al tavolo si potrà valutare eventualmente la possibilità di uno scudo penale a tempo a patto che ci sia un ampio piano di risanamento ambientale. ...

ArcelorMittal - Conte : il governo rischia di cadere? Non scherziamo : Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, non vede rischi per la tenuta del governo nella vicenda dell'ex Ilva di Taranto. “Ma cosa dite mai: di fronte a queste sfide, il governo rischia di cadere? Suvvia, ma scherziamo!”, ha detto Conte, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla stabilità dell'esecutivo alla luce della vertenza con ArcelorMittal. Il premier ha parlato al termine del suo intervento all'università di Camerino, in ...