Apple MacBook Pro 16 | tastiera rinnovata | più potenza e lo schermo Retina “più grande di

(Di giovedì 14 novembre 2019)ha presentato il nuovoPro 16, la punta di diamante della linea portatile espressamente progettata per rispondere alle esigenze dei professionisti e della clientela più esigente. Il design è rimasto invariato rispetto al precedente modello da 15 pollici – per altro scomparso dal listino. Tre gli elementi chiave: un displayda 16 pollici, prestazioni fino all’80% più veloci e nuova Magic Keyboard. Il pannellodi questo portatile è il “piùdi sempre”: 16 pollici, risoluzione di 3072 x 1920 pixel con una densità di 226 pixel per pollice (ppi) e 500 nit di luminosità. “Ogni display è calibrato singolarmente in fase di produzione per garantire la massima accuratezza di gamma, punto di bianco e colori primari”, assicura. Sotto il profilo hardware il nuovoPro 16 integra i più recenti processori 6-core e 8-core di nona ...

