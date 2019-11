Anticipazioni Uomini e donne | dopo Tina | anche Barbara De Santi ballerà con Juan Luis

Anticipazioni Uomini e donne : le discussioni tra Moreno e Jamie diventano volgari : Il Trono Over di Uomini e donne continua a conquistare l'interesse degli italiani, anche grazie ai siparietti spesso sopra le righe dei suoi protagonisti. In una fase in cui il Trono Classico è spesso al centro di critiche, a causa dei sospetti relativi a tronisti e corteggiatori, la versione dedicata a dame e cavalieri mantiene quotidianamente ottimi ascolti, anche grazie alle discussioni ai limiti del trash. Non ne è rimasta esclusa la ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 13 novembre : Gemma contro Jean Pierre - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over oggi 13 novembre: scontro tra Gemma Galgani e Jean Pierre, Simone diviso tra tre dame.

Uomini e Donne Anticipazioni : Tina stuzzica Juan - Gemma reagisce : anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari invita Juan Luis a ballare Nuovi alterchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani saranno al centro della puntata odierna di Uomini e Donne. L’appuntamento del mercoledì con il talk dei sentimenti Mediaset chiuderà il cerchio con il Trono Over. Il segmento senior della trasmissione di Canale5 continuerà a mostrare incomprensioni e rivalità. Oggi in particolare Tina Cipollari stuzzicherà Gemma ...

Anticipazioni Uomini e donne 13 novembre - Gemma su Jean Pierre : 'Sono indifferente' : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi che andrà in onda anche domani pomeriggio 13 novembre, con un nuovo super appuntamento in programma alle 14,45 circa. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che si tornerà a dare spazio ai protagonisti del trono senior e in particolar modo si parlerà di Gemma Galgani e del suo ormai ex fidanzato Jean Pierre che ha deciso di ...

Uomini e Donne trono over : IDA e RICCARDO ancora in crisi - Anticipazioni : Non accenna a placarsi la crisi tra i “ritrovati” RICCARDO Guarnieri e Ida Platano, protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, avvenuta nel week end appena conclusosi, i due hanno infatti continuato a discutere, coinvolgendo tutti i presenti in studio. Uomini e Donne, news: Ida non si sente apprezzata da RICCARDO Secondo quanto riportato nelle anticipazioni ...

Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis - Anticipazioni trono over Uomini e donne : La felicità per Gemma Galgani dura solo qualche attimo. Anche questa volta, puntuale come sempre, si affacciano le prime delusioni nella conoscenza con il cavaliere di turno, Juan Luis nello specifico. Dopo un inizio col botto e la grande emozione della dama che a stento si regge in piedi nel rivederlo in studio, la torinese – che rispondendo agli attacchi di Tina si spinge a dire: “Ho una storia che voglio difendere da te” ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Ida e Riccardo : c’è stato un tradimento? : Ida Platano e Riccardo Guarnieri: nuovo scontro nel Trono Over di UeD Archiviate le peripezie sentimentali di Gemma Galgani, alle prese con la nuova passione per Juan Luis, oggi a Uomini e Donne si tornerà a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nonostante la decisione di riprendere la loro storia d’amore, la passione tra i due non sarebbe ancora scattata. La dama di Brescia racconterà a Maria De Filippi che con Riccardo Guarnieri ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Platano non si sente adatta a Guarnieri - lui la critica : Le vicende del Trono Over stanno appassionando il pubblico di Uomini e donne, incuriosito soprattutto dagli sviluppi della frequentazione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella registrazione che si è tenuta il 9 novembre, la coppia ha confermato i problemi già evidenziati in precedenza, con nuovi botta e risposta che hanno spinto il cavaliere a raggiungere la dama in camerino per tentare il chiarimento. Il portale Il Vicolo delle News ha ...

Anticipazioni Uomini e donne : Armando Incarnato porta una segnalazione su Juan Luis : La registrazione di Uomini e donne che si è tenuta sabato 9 novembre ha concesso ampio spazio a Gemma Galgani e alle novità relative alla sua frequentazione con Juan Luis Ciano. A differenza di quanto accaduto in precedenza, tra loro c'è stato qualche battibecco, soprattutto perché la dama torinese non ha gradito che il suo cavaliere abbia ballato con Tina Cipollari. Ne sono conseguiti i soliti scontri a limite del trash tra la Galgani e la ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 11 novembre : Simone 'incasinato' - trono over - : Uomini e Donne over, Anticipazioni oggi 11 novembre: ecco cosa succederà nel corso della nuova puntata su Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne - trono over : Gemma lascia lo studio in lacrime : Sabato 9 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, la versione senior dello show pomeridiano "Uomini e Donne". Fra i vari argomenti che sono stati trattati nella nuova registrazione ritroviamo sempre Gemma Galgani e le sue frequentazioni, Ida Platano e la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarneri e le varie disquisizioni in studio di tutti gli altri protagonisti dello show, fra cui Armando ...

Anticipazioni Uomini e donne 11 novembre - la Galgani a Ciano : 'Mi sembra un sogno' : Il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 11 novembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Come abitudine del primo giorno della settimana, la puntata sarà ampiamente dedicata a Gemma Galgani e alla sua complicata ricerca dell'anima gemella. Archiviato l'interesse per Jean Pierre, che ha preferito conoscere meglio Antonella, la dama torinese proseguirà la frequentazione con Juan Luis Ciano, l'uomo di 57 anni di origine venezuelana che la ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Giulio e Giulia si conoscevano? Foto infiamma il Web : anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli ancora sotto attacco Qualche giorno fa hanno registrato una puntata del Trono Classico in cui Giulio Raselli ha mostrato ancora una volta interesse sia nei confronti di Giovanna Abate sia nei confronti di Giulia D’Urso. E ancora una volta nella registrazione hanno fatto una segnalazione su Giulia che getta ombre […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulio e Giulia si conoscevano? ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Giungono Fiori Anonimi Per Juan Luis! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani viene sgridata da Juan Luis. Per lui Giungono Fiori Anonimi. Tra Ida e Riccardo nuovi dubbi e perplessità. Si insinua il sospetto che ci sia solo amicizia. Anna Tedesco bacia Samuel! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Tina e Gianni fanno dei piccoli dispetti a Gemma Galgani. La Cipollari balla con Juan Luis e Sperti fa recapitare a lui, un peluche. Per Ida e Riccardo, non c’è pace. Armando ...