Anticipazioni Shameless 10×02 | Tami è viva Lip papà single?

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 14 novembre 2019)10×02: la trama Domenica 10 novembre, su Showtime, è andata in onda l’attesissima season premiere della decima stagione di. Il telefilm più politicamente scorretto del panorama televisivo americano, pur orfano della sua protagonista femminile, ha appassionato il pubblico introducendo la storyline della paternità di Lip Gallagher. Un evento carico di gioia che ha però messo a rischio la vita di. La ragazza, dopo aver dato alla luce il bambino, è stata infatti trasportata d’urgenza in sala operatoria a causa di un’emorragia interna. La prima puntata si è quindi conclusa con un grosso punto interrogativo riguardante il destino della compagna di Lip. A fugare i dubbi rimasti in sospeso sono arrivati il promo e la trama ufficiale di10×02. Le consuete immagini promozionali dell’episodio hanno mostratoin ...

