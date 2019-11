Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019)si presenta particolarmente motivato al GP di, ultima tappa del Mondialeche si disputerà nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il centauro della Ducati ha vinto su questa pista dodici mesi fa e andrà a caccia di un difficile bis, la moto della Scuderia di Borgo Panigale non sta attraversando un eccellente momento dal punto di vista prestazionale e il forlivese dovrà essere bravo a fare saltare il banco per chiudere al meglio questa stagione che gli porterà comunque in dote il secondo posto in classifica generale alle spalle di Marc Marquez.è reduce dal terzo posto in Malesia, quest’anno ha vinto due gare (Qatar e Austria) ed è salito sul podio in altre sei occasioni, la speranza è quella di ritoccare questi numeri come traspare dalle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “Vorremmo chiudere la stagione ...

OA_Sport : Andrea Dovizioso MotoGP, GP Valencia 2019: “Lorenzo è stato un grande rivale. Dobbiamo migliorare per gareggiare co… - zdravkost : RT @zdravkost: Repsol Honda teammates Andrea Dovizioso vs #DP26Legend at the Circuito Ricardo Tormo ??????? 2011 #ValenciaGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | #GpValencia: @AndreaDovizioso 'Vogliamo chiudere in bellezza' - -