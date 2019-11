Anche Google vuole fare la banca

Google dal 2020 offrirà Anche i conti correnti bancari : Si chiama «Cache» e sarà un conto destinato ai consumatori dove si potrà depositare denaro e chiedere dei prestiti, con un programma di fedeltà, sviluppato in collaborazione con Citigroup

Google Stadia - ecco i 12 giochi disponibili al lancio : c'è Anche Red Dead Redemption 2 : (Foto: Google) L'attesissimo servizio di videogame in streaming Google Stadia debutterà ufficialmente il prossimo 19 novembre anche in Italia e porterà in dote 12 giochi, da Red Dead Redemption 2 a Assassin's Creed Odyssey. Una selezione piuttosto limitata, che però è destinata a salire in modo costante col passare dei mesi. Google Stadia aprirà dunque i battenti mettendo sul piatto appena una dozzina di titoli. L'elenco completo ...

Google Maps mostrerà presto i brand Anche nella schermata di pianificazione del percorso : Con un aggiornamento che arriverà nel corso delle prossime settimane, Google Maps mostrerà i punti di interesse sponsorizzati anche nell'interfaccia di navigazione.

Google Foto aggiunge tante novità con la versione 4.30 : ci sono Anche i tag manuali dei volti : Google Foto per Android si aggiorna alla versione 4.30 integrando un nuovo design per il menu, il tag manuale dei volti e altre novità.

Google - l'assistente dei nuovi Pixel arriva Anche sui vecchi modelli : (Foto: 9to5Google) Una versione ottimizzata e con qualche funzione in meno del nuovo Google Assistant visto a bordo dei recenti Pixel 4 e Pixel 4 Xl è pronta a sbarcare a bordo delle vecchie versioni degli smartphone di Mountain View partendo da Pixel 3 e Pixel 3 Xl. Come raccontato in occasione dell'evento di lancio dei nuovi Google-fonini, l'assistente di casa ha compiuto passi da gigante in termini di prestazioni, comprensione dei ...

Anche Redmi Note 8 Pro ha la sua Google Fotocamera : ecco come installarla : Lo sviluppatore Wyroczen lavora da un po' di tempo ad una versione della Google Fotocamera per il Redmi Note 8 Pro e dopo vari test è pronta

Ecco le novità dell'ultima beta di Tasker - Anche per i Google Pixel 4 : Lo sviluppatore di Tasker ha rilasciato una nuova versione beta di questa popolare applicazione Android. Scopriamo insieme quali sono le novità

Ricerca Google saluta Adobe Flash - che non ci mAncherà affatto : La Ricerca Google si avvia a bloccare l'indicizzazione di contenuti in Flash presenti nelle pagine web

Anche i Google Home e Home Mini originali possono essere abbinati per un effetto stereo : Anche i Google Home e Google Home Mini possono ora essere abbinati per creare una coppia di speaker stereo, funzione finora riservata a pochi dispositivi.

Non solo Go : l'Ai di Google batte Anche gli archeologi : DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha appena imparato a decifrare incisioni antichissime, riempiendo i "vuoti" dovuti agli effetti del tempo

Google Suoni si arricchisce di tante nuove suonerie - Anche stagionali : Google Suoni, l'applicazione che contiene, gestisce e imposta le suonerie e i Suoni nei Google Pixel, è stata aggiornata da Google alla versione 2.2 con qualche gradita nuova aggiunta.

Google Stadia registra il sold out della Founder Edition - ma c'è la Premiere Edition in preordine Anche in Italia : Google Stadia Founder Edition registra sold out nelle vendite: ora c'è la Premiere Edition, ma non è la stessa cosa.

Le Regole di Android 10 sono in roll out per i Google Pixel - Anche in Italia : Le Regole, anticipate qualche mese fa, sono finalmente in fase di roll out per i Google Pixel con a bordo Android 10 anche in Italia e sono pronte ad automatizzare ancor di più l'uso dello smartphone.