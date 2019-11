Anche Fortnite si prepara al Black Friday 2019 | sconti e eventi in arrivo?

Giorgio Pow3r - che per lavoro gioca (Anche a Fortnite) : «Mi metto qua dietro… provo ad ammazzarlo di nascosto… No cavolo! Fammi cambiare arma, me ne serve una a lunga gittata». Dalle 15 del pomeriggio Giorgio, 26 anni, ha ammazzato circa un centinaio persone. Una ventina le ha fatte fuori col bazooka, la maggior parte con un mitragliatore. E tutte dalla sua cameretta, nella casa in cui vive con la madre a Ostia. Perché Giorgio Calandrelli, per lavoro, gioca. Gran parte della giornata la passa seduto ...