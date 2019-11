Allerta Meteo Veneto | piogge e forti venti in arrivo nelle prossime ore

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Le previsioni di Arpav (Agenzia regionale per la protezione ambientale) inindicano che dalla serata di oggi, giovedì 14 novembre, sono previste le prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e intensificazione nella notte. Domani, venerdì 15 novembre, tempo in prevalenza perturbato, precipitazioni diffuse, a trattianche con rovesci o occasionali temporali. Fenomeni più persistenti e con quantitativi abbondanti su zone montane/pedemontane localmente anche molto abbondanti specie su Prealpi, in pianura in genere contenute localmente abbondanti su alta pianura. Limite nevicate in rialzo a 1500/1600 m circa su Prealpi e a 1300/1600 m su Dolomiti dove potrà risultare assai irregolare con quota neve anche più bassavalli più chiuse (700-1000 m).tesi a trattidi Scirocco su costa e pianura limitrofa, in genere da tesi ain quota e sulle ...

zaiapresidente : ?? ALLERTA METEO. SITUAZIONE DRAMMATICA A #VENEZIA, PELLESTRINA E LUNGO IL LITORALE. ATTESA PER L’ARRIVO DELLA NUOV… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in cinque regioni. ?? #allertaGIALLA in 11 regioni. ?????Avviso meteo… - fanpage : Maltempo, temporali e neve sull’Italia. Allerta meteo: l’elenco delle regioni a rischio -