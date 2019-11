Allerta listeria nel formaggio | scatta il ritiro MARCA e DETTAGLI

Carne contaminata da Listeria : è Allerta in Italia - l’avviso del Ministero della Salute [INFO e DETTAGLI] : Carne contaminata da Listeria monocytogenes: il richiamo arriva dal Ministero della Salute ed è relativo al prodotto “Sfilacci di cavallo” commercializzato dall’azienda “NABA CARNI SPA”. Nello specifico il prodotto interessato a marchio “MASINA DAL 1929 LA SALUMERIA” è venduto in confezioni da 10gr con il numero di lotto 93543 e con la data di scadenza 31/01/2020. Il motivo del richiamo arriva per un ...

“Non mangiatelo!”. L’Allerta del Ministero della salute : “Presenza di Listeria monocytogenes” : Se avete comprato del salame, ultimamente, state attenti. In alcuni prodotti è stata riscontrata la possibilità di presenza di Listeria monocytogenes. Questo il motivo che ha indotto il Ministero della salute a diffondere nell’apposita sezione sul proprio sito web un avviso di richiamo di un salame prodotto dall’azienda “Nativa 2018 Srl”. Il prodotto interessato è venduto intero con un peso di 1 Kg circa relativo al trancio intero con il numero ...

Allerta listeria nel formaggio italiano : gorgonzola e mascarpone contaminati - scatta il ritiro [MARCA e LOTTO] : Allerta listeria nel formaggio italiano: Migros ha informato il Laboratorio cantonale di Zurigo e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) che nel prodotto italiano “gorgonzola e mascarpone” durante un controllo interno, è stata rilevata la presenza di batteri patogeni del genere listeria. Immediato il ritiro dei prodotti dalla catena di supermercati: l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e ...

Listeria monocytogenes nel salame - l’Allerta del ministero della Salute : “Non mangiatelo” : Il prodotto interessato è venduto intero con un peso di 1 Kg circa relativo al trancio intero con il numero di lotto 2819 dall'azienda “Nativa 2018 srl”, con sede dello stabilimento a Concamarise in provincia di Verona. Non è il primo prodotto richiamato dagli scaffali per una possibile contaminazione da Listeria.Continua a leggere