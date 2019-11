Alle 16 in diretta con Football Manager 2020 alla conquista della Serie A

Alle 15 giochiamo in diretta a Carrumble con Tommaso 'FireZdragon' Valentini : Nella giornata di oggi vi proponiamo una diretta in compagnia di Tommaso "FireZdragon" Valentini, firma di spicco del giornalismo videoludico italiano che ora fa parte di 3D Clouds, team italiano che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé attraverso una serie di racing game di buona qualità e che oggi ci permetterà di scoprire il loro nuovissimo progetto.Carrumble è un picchiaduro online completamente gratuito in cui quattro giocatori si ...

LIVE Sinner-Marcora - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : il vincitore delle NextGen a caccia dei quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Roberto Marcora, match valido per gli ottavi di finale del torneo di singolare del Challenger di Ortisei: oggi, giovedì 14 novembre, l’incontro scatterà non prima delle ore 19.00. Sinner, che è la seconda testa di serie nel torneo (ed ha dunque esordito ieri nei sedicesimi), potrà ...

LIVE Sinner-Miedler 7-6 (5) 7-5 - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : l’azzurrino va agli ottavi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.05 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. FINE SECONDO SET. Sinner-Miedler 7-6 (5) 7-5 7-5 Sinner! Prima vincente, Sinner conquista il match e va agli ottavi! 40-0 Ottima difesa della rete e triplo match point! 30-0 Dritto in rete! 15-0 Prima vincente. 6-5 Sinner! Arriva il break con il rovescio out di Miedler. ...

LIVE Sinner-Miedler 7-6 (5) 4-5 - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : ancora non si registrano break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Miedler. Largo il dritto di Sinner. 40-30 In rete il recupero dell’azzurrino. 30-30 Magnifico dritto di Sinner. 30-15 Gran passante di rovescio. 30-0 Dritto out. 15-0 Rovescio in rete. 4-4. Prima vincente. 40-0 Ace. 30-0 Prima pesante. 15-0 Ace. 4-3 Miedler. Out il recupero di Sinner. Vantaggio Miedler. Prima pesante. 40-40 Gran passante. Vantaggio Miedler. Vincente di ...

LIVE Sinner-Miedler 7-6 (5) 2-3 - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : ancora non si registrano break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Miedler. Risposta out. 40-30 Bene a rete questa volta Sinner. 40-15 Dritto vincente. 40-0 Ace. 30-0 Prima vincente. 15-0 Ace. 2-2. Dritto vincente. Vantaggio Sinner. Altro ace. 40-40 Ace. 30-40 Lungo il recupero. 15-40 Altro dritto in rete. Doppio break point. 15-30 Out il dritto di Sinner. 15-15 Prima vincente. 0-15 Rovescio in rete. 2-1 Miedler. Ottima difesa della rete. 40-0 ...

LIVE Sinner-Miedler 7-6 (5) 1-2 - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : ancora non si registrano break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Miedler. Ottima difesa della rete. 40-0 Lungo il dritto di Sinner. 30-0 Scende a rete ma sbaglia Sinner. 15-0 Dritto vincente. 1-1. Fuori il recupero di Miedler. 40-15 Errore di Sinner. 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Ace. 15-0 Prima vincente. 1-0 Miedler. Prima vincente. 40-30. Risposta vincente. 40-15 Rovescio in rete. 30-15 ancora fuori il rovescio di Sinner. 15-15 Out il rovescio di ...

LIVE Sinner-Miedler 6-5 - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : si segue l’andamento dei servizi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Sinner. servizio e dritto. 40-15 Ottima difesa della rete. 30-15 Risposta out. 15-15 Ace di seconda. 0-15 Rovescio in rete. 5-5. Dritto vincente. Vantaggio Miedler. In rete il rovescio di Sinner. 40-40 Out il rovescio di Miedler. Vantaggio Miedler. Out il cross stretto di Sinner. 40-40 Fuori il recupero di Miedler. 40-30 Ace. 30-30 Dritto vincente. Sinner a due punti dal set. 30-15 Difesa ...

LIVE Sinner-Miedler 5-4 - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : si segue l’andamento dei servizi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5. Dritto vincente. Vantaggio Miedler. In rete il rovescio di Sinner. 40-40 Out il rovescio di Miedler. Vantaggio Miedler. Out il cross stretto di Sinner. 40-40 Fuori il recupero di Miedler. 40-30 Ace. 30-30 Dritto vincente. Sinner a due punti dal set. 30-15 Difesa della rete eccellente. 15-15 Dritto out. 0-15 Dritto vincente. 5-4 Sinner. Passante in rete. 40-15 Dritto out. 40-0 ...

LIVE Sinner-Miedler 4-3 - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : si segue l’andamento dei servizi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Sinner. Ace. 40-30 Prima vincente. 30-30 Lugo il dritto di Miedler. 15-30 Dritto in corridoio. 15-15 Prima vincente. 0-15 In rete il recupero di Sinner. 3-3. Ace. Vantaggio Miedler. Ace. 40-40 Vincente di dritto. Vantaggio Miedler. Prima pesante. 40-40 Doppio fallo. 40-30 Risposta out. 30-30 Dritto vincente. 30-15 Passante vincente. 30-0 Out il recupero di Sinner. 15-0 Rovescio ...

LIVE Sinner-Miedler 3-2 - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : si segue l’andamento dei servizi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Sinner. Ace di seconda. 40-0 Ace. 30-0 servizio e dritto. 15-0 Prima vincente. 2-2. Risposta out. Vantaggio Miedler. Dritto vincente in avanzamento. 40-40 Lungo il dritto. 30-40 Ace. 15-40 Dritto vincente di Sinner e doppia palla break. 15-30 Rovescio lungo. 15-15 Gratuito di dritto. 15-0 Prima vincente. 2-1 Sinner. servizio e dritto. 40-15 Prima vincente. 30-15 Dritto out. 30-0 Risposta ...

LIVE Sinner-Miedler 2-1 - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : si segue l’andamento dei servizi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Sinner. servizio e dritto. 40-15 Prima vincente. 30-15 Dritto out. 30-0 Risposta out. 15-0 Ace. 1-1. Fuori la risposta di Sinner. 40-15 Out il dritto di Sinner. 30-15 servizio e dritto. 15-15 Vincente di dritto. 0-15 Errore di rovescio. 1-0 Sinner. Risposta out. Vantaggio Sinner. Ace. 40-40 servizio e dritto. 30-40 Doppio fallo. 30-30 Risposta vincente. 30-15 Ace. 15-15 Ace. 0-15 Risposta ...

Prodigi - la musica è vita - anticipazioni diretta dAlle 21 : 25 : Anche quest'anno la Rai è accanto all'UNICEF in una gara che unisce talento e solidarietà. Ritorna Prodigi - la musica è vita per il quarto anno consecutivo sugli schermi della rete ammiraglia Rai. La serata realizzata dall'ente insieme ed EndemolShine Italy vede alla conduzione per la terza volta Flavio Insinna, sarà affiancato da Serena Autieri, già giurata lo scorso anno. Sul palco, con loro, ci sarà anche Giulia Golia, 'Prodigio' del ...

LIVE Sinner-Miedler - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : inizia la scalata dell’azzurro alla top80 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La sconfitta in doppio di Sinner Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e l’austriaco Lucas Miedler, match valido per il secondo turno del torneo di singolare del Challenger di Ortisei: oggi, mercoledì 13 novembre, l’incontro scatterà non prima delle ore 20.00. L’azzurro, che è la seconda testa di serie nel torneo (e dunque esordisce ...

LIVE Sinner/Ferri-Arends/Pel - ChAllenger Ortisei 2019 in DIRETTA : 4-6 4-6 - gli olandesi prevalgono con l’esperienza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. Domani vedremo Sinner in azione contro l’austriaco Miedler, iniziare la propria avventura dal secondo turno. Sarà interessante capire quante energie sono rimaste nel serbatoio dell’altoatesino, dopo le ottime prestazioni a Milano. Si chiude dunque qui il match tra Sinner/Ferri e Arends/Pel: gli olandesi ...