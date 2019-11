Alle 15 giochiamo in diretta a Carrumble con Tommaso ' FireZdragon' Valentini

Alle 21 : 30 giochiamo a World of Warcraft ammirando una gilda di veterani : Questa sera vi proponiamo una diretta dedicata a World of Warcraft davvero molto interessante per contenuti e giocatori coinvolti.Vivremo insieme una serata di divertimento e grandi imprese insieme al nostro Alberto "Wochinimen" Naso (che gioca a WOW dal lontano 2007) e a una gilda di veterani che ha ben 11 anni di esperienza Alle spAlle.Potete seguire la nostra diretta a partire dAlle 21:30 utilizzando il player in calce o dirigendovi sul ...

Alle 12 giochiamo in diretta a Death Stranding tra scene di gameplay inedite e la scoperta di eventi e meccaniche iniziali : In attesa che la giornata di domani porti nelle mani di tutti gli appassionati possessori di PS4 l'ultima opera di Hideo Kojima, e dopo aver discusso delle recensioni di Death Stranding abbiamo deciso di organizzare una nuova live non solo per discutere nuovamente del gioco e rispondere Alle vostre domande ma soprattutto per mostrarvi del gameplay inedito e l'inizio dell'avventura di Sam Porter Bridges.Per l'occasione abbiamo nuovamente riunito ...

Alle 21 : 30 giochiamo a World of Warcraft con una grande serata di Mythic Plus! : Questa sera vi proponiamo una diretta dedicata a World of Warcraft davvero molto interessante per contenuti e giocatori coinvolti.Vivremo insieme una serata di Mythic Plus (per chi non lo sapesse si tratta di dungeon affrontati a difficoltà sempre più elevate con abilita aggiuntive per boss e mostri) insieme al nostro Alberto "Wochinimen" Naso (che gioca a WOW dal lontano 2007) e a una gilda di veterani che ha ben 11 anni di esperienza Alle ...

Alle 14 : 30 giochiamo in diretta a MediEvil Remake alla scoperta del ritorno di Sir Daniel Fortesque : MediEvil torna in un Remake con una veste grafica profondamente rinnovata e davvero splendida da vedere che farà la gioia di tutti i fan, nuovi o vecchi che siano. Il fascino dell'universo di gioco, la nuova veste grafica e il prezzo budget di €30 non possono che fare davvero gola a moltissimi giocatori nonostante alcune problematiche che abbiamo evidenziato anche all'interno della nostra recensione. Ma quali sono le problematiche ...

Alle 14 giochiamo in diretta a eFootball PES 2020 : Simulazione o FUT? Konami o EA? PES o FIFA? eFootball PES 2020 o FIFA 20? Come ogni anno anche questo 2019 ci ha messo di fronte alla classica battaglia dei titoli calcistici dividendo appassionati e critica e presentandoci due produzioni e due modi di intendere i videogiochi dedicati al calcio sicuramente diversi.Ma quest'oggi non è tempo di scontri tra franchise ma di toccare con mano uno degli sfidanti: eFootball PES 2020. L'ultima fatica di ...

Alle 14 giochiamo in diretta a eFootball PES 2020 a caccia di grandi imprese nella Master League : Simulazione o FUT? Konami o EA? PES o FIFA? eFootball PES 2020 o FIFA 20? Come ogni anno anche questo 2019 ci ha messo di fronte alla classica battaglia dei titoli calcistici dividendo appassionati e critica e presentandoci due produzioni e due modi di intendere i videogiochi dedicati al calcio sicuramente diversi.Ma quest'oggi non è tempo di scontri tra franchise ma di toccare con mano uno degli sfidanti: eFootball PES 2020. L'ultima fatica di ...

Alle 14 giochiamo in diretta a eFootball PES 2020 a caccia del triplete nella Master League : Simulazione o FUT? Konami o EA? PES o FIFA? eFootball PES 2020 o FIFA 20? Come ogni anno anche questo 2019 ci ha messo di fronte alla classica battaglia dei titoli calcistici dividendo appassionati e critica e presentandoci due produzioni e due modi di intendere i videogiochi dedicati al calcio sicuramente diversi.Ma quest'oggi non è tempo di scontri tra franchise ma di toccare con mano uno degli sfidanti: eFootball PES 2020. L'ultima fatica di ...

Alle 16 giochiamo in diretta a Carrumble con gli sviluppatori di 3D Clouds : Nella giornata di oggi vi proponiamo una diretta in compagnia degli sviluppatori di 3D Clouds, team italiano che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé attraverso una serie di racing game di buona qualità e non possiamo perdere l'occasione per dare un'occhiata al loro nuovissimo progetto.Carrumble è un picchiaduro online completamente gratuito in cui quattro giocatori si scontreranno in arene dinamiche a bordo di veicoli personalizzabili ...

Alle 21 giochiamo a Ghost Recon Breakpoint nella nostra Road to Review : Si rinnova anche per questa sera l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e in particolare con la rubrica Road to Review.IL protagonista della diretta di oggi sarà l'atteso gioco targato Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint, in arrivo tra pochissimo su PC e console.A partire dAlle ore 21 potrete seguire la diretta in compagnia di Gianluca Musso.Leggi altro...

“Noi grillini nell’Alleanza con il Pd ci giochiamo l’osso del collo” : Roma. Se gli si parla di missione compiuta, subito mette le mani avanti: “Sarà compiuta quando avremo vinto le regionali”, dice Filippo Gallinella. “E qua, invece, a tre giorni dalla scadenza dobbiamo ancora depositare le liste”. Al che il deputato grillino, ingegnere nato a Siena ma cresciuto a Per