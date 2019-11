Aifa | dirigenti indagati | favorivano il medicinale più costoso

C’è un’indagine della Guardia di Finanza su alcuni dirigenti dell’ Aifa che avrebbero favorito Novartis e Roche riguardo al caso di Avastin e Lucentis : La Guardia di Finanza di Roma ha invitato alcuni dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e alcuni membri della sua Commissione consultiva tecnico scientifica a fornire alla Corte dei Conti eventuali documenti in loro difesa in merito a un’indagine in

Favorivano la vendita del farmaco più costoso - indagati dirigenti Aifa per danno all'erario : Giovanna Pavesi L'accusa è di aver limitato la vendita di un medicinale oculare più economico per favorire le multinazionali Roche e Novartis, per una perdita di 200 milioni di euro. Ora i manager coinvolti avranno tempo 60 giorni per fornire la loro versione alla Corte dei Conti La denuncia è pesante e riguarda dirigenti e componenti pro tempore della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'Aifa, l'agenzia italiana del ...