Agli arresti domiciliari Lara Comi | ex eurodeputata di Forza Italia

Cosenza - maltrattamenti in un asilo su almeno venti bambini : due insegnanti Agli arresti domiciliari : Due insegnante di un asilo di Cariati, in provincia di Cosenza, da mercoledì mattina sono agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti “contro familiari o conviventi”. Vittime delle violenze fisiche e psicologiche delle due donne, secondo quanto accertato dai carabinieri, sono almeno 20 bambini, di età compresa tra i 2 e i 5 anni. Le indagini erano scattate dopo aver ricevuto delle segnalazioni anonime. Così i militari ...

Il leader dell’opposizione cambogiana Kem Sokha è stato rilasciato dAgli arresti domiciliari : In Cambogia è stato rilasciato dagli arresti domiciliari il leader dell’opposizione Kem Sokha, arrestato circa due anni fa e poi condannato per tradimento. Nonostante la liberazione, Reuters scrive però che le accuse nei confronti di Sokha non sono state ritirate e

La truffa Agli anziani gestita dal clan Contini : 51 arresti tra Napoli e Milano : Le mani del clan Contini perfino sulle truffe agli anziani. Non solo a Napoli ma anche a Milano e provincia e perfino in Spagna. LEGGI ANCHE Tenta la truffa col cofanetto...

Palermo : insulti - sevizie e violenze Agli anziani nell'ospizio - due arresti/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Era stata la stessa vittima, parlando con la figlia, a rivelare i maltrattamenti. "Qualche giorno mi trovate morta - diceva l'anziana donna - Mi danno legnate". "Il timore dell'anziana - scrive il gip - di essere 'ammazzata a legnate' altro non era che l'esito della drammatica esperien

Palermo : insulti - sevizie e violenze Agli anziani nell'ospizio - due arresti/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Gli inquirenti dopo avere sistemato le cimici nella pianta, accanto al letto dell'anziana vittima, hanno scoperto tre episodi di maltrattamento in poche ore. "Alle 5.25 si vedeva entrare nella stanza una signora con un camice bianco (una delle due arrestate ndr) che ha iniziato a scuot

Violenze e sevizie Agli anziani nell'ospizio - due arresti : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) -Schiaffi, pizzicotti, insulti, percosse, umiliazioni di ogni genere. Parolacce e sevizie. Sono drammatiche le Violenze subite da alcune anziane, ospiti del 'Boccone del Povero' di San Giuseppe Jato, piccolo centro del palermitano, dove sono state

Tangenti Lombardia - liberi i forzisti Caianiello e Tatarella : il gip dice no ad altre misure. Agli arresti resta solo l’imprenditore D’Alfonso : Stop alle misure cautelari: tutti gli indagati dell’inchiesta sulle Tangenti in Lombardia condotta dalla Direzione antimafia di Milano torneranno tutti liberi. Tranne uno: l’imprenditore Daniele D’Alfonso al quale è stata contestata l’aggravante di aver favorito la ‘ndrangheta – il clan dei Molluso – e per il quale quindi la misura scadrà sei mesi dopo, a maggio. Tutte le altre figure principali, invece, lasceranno ...

Cagliari - Agli arresti domiciliari Alberto Scanu su decisione del Tribunale del Riesame : È stato scarcerato e ora andrà ai domiciliari l’ormai ex amministratore delegato della Sogaer (società di gestione dell’aeroporto di Cagliari) Alberto Scanu, arrestato con l’accusa di vari episodi di bancarotta per circa 60 milioni di euro. Il Tribunale del Riesame, presieduto dalla giudice Tiziana Marogna, ha accolto una delle istanze del difensore, Rodolfo Meloni, disponendo una mitigazione della misura cautelare firmata dal gip, Gianpaolo ...

L'attore Roberto Farnesi vittima di una stalker - finita Agli arresti domiciliari : Non avrebbe avuto problemi a ripetere quelle scene diverse volte, recitando il copione di un film o di un telefilm Invece era tutto vero. L’attore Roberto Farnesi (impegnato in questo periodo sul set della fiction “Il paradiso delle signore”, su Raiuno), è stato vittima di una stalker. Una donna che, per mesi e mesi, non gli ha dato pace, mandandogli messaggi sempre più invasivi, andandolo a trovare nel suo ristorante, pedinandolo.\\Stanco di ...

Mondo di Mezzo - dAgli arresti alle sentenze : cosa c’è da sapere : Il 22 ottobre 2019 è stato emesso il verdetto di Cassazione del processo "Mondo di Mezzo". La sentenza ha dichiarato esclusa l'associazione mafiosa, al contrario di quanto stabilito dalla sentenza d'appello che aveva invece riconosciuto l'articolo 416 bis e quindi legittimato il nome di "Mafia Capitale", con cui spesso ci si è riferiti negli anni a questo processo. Una vicenda lunga e piena di ribaltamenti. Ecco quali sono ...

Omicidio Desirée Mariottini - dalla scomparsa Agli arresti : le tappe : Una telefonata alla nonna materna e poi due giorni di silenzio, fino al ritrovamento del cadavere, dopo una chiamata anonima al 118. Il 19 ottobre 2018, in uno stabile occupato nel quartiere di San Lorenzo a Roma, Desirée Mariottini, sedicenne originaria di Cisterna di Latina, viene ritrovata morta. Dall’esito dell’autopsia si scopre che è stata drogata e violentata. La Procura di Roma apre un’inchiesta per Omicidio e stupro. In due momenti e in ...

Taranto - spaccia Agli arresti domiciliari : giovane in manette : Emanuela Carucci Si tratta di un 24enne del posto. Sono stati, inoltre, messi sotto sequestro 340 euro, presunti provento dell'attività illecita, e la sostanza stupefacente spacciava in casa nonostante fosse agli arresti domiciliari. Per questo un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia. Il fatto è accaduto a Taranto. Si tratta di Carmelo Mappa, pregiudicato tarantino, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio ...

Mafia Capitale - dAgli arresti alle condanne : cosa c’è da sapere : "A Roma non c’è un’unica organizzazione mafiosa a controllare la città. Ci sono diverse organizzazioni mafiose. Oggi abbiamo individuato quella che abbiamo chiamato Mafia Capitale, romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso". Così il 2 dicembre 2014, il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, commenta la maxi-operazione in cui vengono arrestate 37 persone accusate di reati ...