Adrian ospiti di stasera Maria De Filippi e Gianni Morandi | ecco la foto dal backstage

Adrian - puntata di giovedì 7 novembre : fra gli ospiti Bonolis - Scotti e Conti : Riparte da giovedì 7 novembre lo show condotto da Adriano Celentano dal titolo 'Adrian', dopo nove mesi dalla precedente edizione. Quest’ultima è andata in programmazione a gennaio e febbraio 2019 per quattro puntate, non riscuotendo molto successo. Il nuovo format sarà diverso rispetto all'edizione di lancio, in quanto prevede un'alternanza fra la serie animata (con protagonista Adrian e Gilda) e scene dal vivo con interviste e musica. E a ...