36 enne non ha mai avuto una storia ma è già padre di 14 figli

(Di giovedì 14 novembre 2019) Unaincredibile quella del 36Trent Arenault. L’uomo ha un’occupazione di tutto rispetto, è un addetto alla sicurezza nella Silicon Valley, ma è anche uno dei principali donatori per l’inseminazione artificiale al mondo. Il 36fa come dopolavoro il donatore per l’inseminazione artificiale e durante gli anni è diventato papà per ben 14 volte. L’uomo ha voluto sottolineare che fino a questo momento non ha maiunacon una donna. Il 36ha anche voluto spiegare il perché non ha maiun’esperienza amorosa con una donna: “Ho impegnato il 100% delle mie energie per le coppie che non riescono ad avere bambini, quindi non posso concedermi” Per l’addetto alla sicurezza il suo dopolavoro è una vera e propria missione tanto che fa il donatore gratis a tutte le coppie che è certificato che non possano averee non hanno grandi ...

