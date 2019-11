Wanda Nara al Grande Fraello Vip | la showgirl argentina farà l’opinionista insieme a…

Wanda Nara oltre il calcio : sarà opinionista del Grande Fratello Vip : “Grande Fratello Vip” scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della […] L'articolo Wanda Nara oltre il calcio: sarà opinionista del Grande Fratello Vip è stato realizzato da ...

Grande Fratello VIP 2020 - Pupo e Wanda Nara nuovi opinionisti : è ufficiale : I rumors erano azzeccati, Pupo e Wanda Nara faranno parte della squadra di Grande Fratello VIP 4 (dal prossimo gennaio su Canale 5) nel ruolo di opinionisti affiancando il neo-conduttore Alfonso Signorini. La conferma dell'approdo giunge direttamente dai canali social del reality show che annuncia: #GFVIP STA TORNANDO! La casa più spiata d'Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su #Canale5...condotto per la prima volta da ...

Grande Fratello Vip al via da gennaio : opinionisti Pupo e Wanda Nara al fianco di Alfonso Signorini : Ufficiale: il “Grande Fratello Vip” torna a gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. L0 annuncia Mediaset, che conferma come la quarta edizione del reality prodotto da Endemol Shine Italy nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, in passato co-presentatore insieme a Ilary Blasi. Al fianco del giornalista, una coppia inedita di opinionisti: la showgirl, modella e agente sportiva Wanda ...

La sexy Pampita si scaglia contro Maxi Lopez - l’intervento è a favore di Wanda Nara : “mi vergognerei di…” : Pampita si scaglia contro Maxi Lopez: le durissime parole della modella e conduttrice argentina La famiglia Icardi-Nara-Lopez fa sempre discutere: il triangolo argentino è tra i più discussi del mondo del calcio, per via delle dichiarazioni, delle frecciatine e dei gesti discutibili. Qualche settimana fa Maxi Lopez ha dato scalpore con delle affermazioni contro la sua ex moglie: “perdono Mauro? Lo ringrazio, per aver portato via ...

Zaira Nara punge Maxi Lopez : Il suo commento su Wanda? Da maschilista : Mauro Icardi si è trasferito sul gong del calciomercato al Psg e con lui anche Wanda Nara ha perso un po' di contatto e di appeal con Milano. L'agente e moglie dell'ex capitano dell'Inter si è ormai calata nella sua nuova realtà parigina nonostante la sua presenza fissa come opinonista e valletta del programma di Pierluigi Pardo Tiki Taka. Wanda è molto popolare sia in Italia che in Francia e vanta oltre 5,8 milioni di follower sui social ...

Wanda Nara - topless di fuoco : le mani sul seno non bastano a coprire : È una delle wags più famose. Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, lascia poco spazio all’immaginazione quando vuole provocare. È successo anche ieri sera, con una un buongiorno per i fan particolarmente caliente. L’argentina è molto seguita su Instagram, dove pubblica numerose foto della sua vita quotidiana, ma anche del suo lavoro. Tanti infatti gli scatti presi dai suoi shooting fotografici, che mettono in mostra le sue curve esplosive e la ...