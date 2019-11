Viva RaiPlay! | Fiorello online destruttura forma e tempo | nell' extra show tutto il senso ...

Viva RaiPlay! - Fiorello destruttura forma e tempo : l'extra show la parte più bella : [live_placement] VIva RaiPlay!, lo show di Fiorello online: ospiti e anticipazioni della prima puntata Il nuovo show di Fiorello è davvero al debutto: la prima puntata di VIva RaiPlay! è attesa questa sera, mercoledì 13 novembre, dalle 20.35 solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming della Rai, RaiPlay appunto. Uno show di circa 50 minuti à la Fiorello col quale la Rai vuol far conoscere al pubblico più tradizionalista e meno avvezzo ...

Da oggi Viva RaiPlay! sarà solo su RaiPlay : Dopo i buoni risultati ottenuti su Rai 1 il varietà di Fiorello sarà solo su internet, in una versione lunga quasi un'ora

Viva RaiPlay! : Fiorello e Carlo Conti nell'anteprima col Tg1 - che sdogana lo split screen : L'abbiamo detto fin dal primo collegamento col Tg1 e l'ultimo appuntamento con l'edizione delle 20 lo conferma: la vera innovazione di Viva RaiPlay! passa per il Tg1. Il collegamento con Francesco Giorgino è stato in queste sere l'unico vero contenuto in diretta e ha finito per scardinare la liturgia del canonico appuntamento col programma di punta della serata tv.prosegui la letturaViva RaiPlay!: Fiorello e Carlo Conti nell'anteprima col ...

Viva RaiPlay! - Fiorello lancia Adrian al via su Canale 5 : "Gli artisti non hanno colore" : a "Gli artisti non hanno colore e se in tv torna gli artisti degli artisti bisogna dirlo! Chissene importa se lavora di là..." Così , dalla quarta puntata di Viva RaiPlay!, Fiorello lancia Adrian, il ritorno televisivo di Adriano Celentano che (ri)debutta questa sera, giovedì 7 novembre, in prima serata su "una rete che non è Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4" (e che ovviamente TvBlog segue in liveblogging).prosegui la letturaViva RaiPlay!, ...

Viva RaiPlay! - l'anteprima web sarà Viva Asiago 10 : intanto Mika canta Anima Mia - Mina saluta e Vespa gioca : Terza puntata per Viva RaiPlay nell'access prime time di Rai 1. Nella consueta diretta col Tg1, la parte più live della sua temporanea esperienza tv, Fiorello ha lanciato un nuovo segmento del suo progetto digital: si intitola Viva Asiago 10 e andrà in onda la mattina alle 9.00 su RaiPlay nei giorni sarà trasmesso Viva RaiPlay! in esclusiva sul web. Quindi a partire da mercoledì 13 novembre.prosegui la letturaViva RaiPlay!, l'anteprima web sarà ...

Fiorello su Viva RaiPlay! confessa : “Sento molta pressione” : Fiorello fa una confessione su Viva RaiPlay: “E’ una sfida, e sento la pressione” Uno dei programmi più attesi di quest’anno, Viva RaiPlay!, con il ritorno di Fiorello, il grande showman italiano privo di qualsivoglia concorrenza. Ieri è andata in onda la prima puntata ricca di ospiti: Calcutta, Marco Mengoni, Pippo Baudo, Gioria e ovviamente Amadeus con il quale ha un’amicizia profonda fatta di affetto e stima ...

Fiorello - Viva RaiPlay! domina gli ascolti tv del 4 novembre con 6.5 milioni di telespettatori : Torna Fiorello ed è subito boom. Il vero protagonista della serata di lunedì 4 novembre, seppur per un quarto d’ora di durata della trasmissione, è proprio lo showman che con il primo appuntamento di Viva RaiPlay! ha tenuto incollati su Rai 1 6.532.000 telespettatori pari al 25,1% di share subito dopo il Tg1. Tanta musica e qualche sprazzo di satira per Fiorello che arriva agli studi di via Asiago, storica sede di Radio Rai, accompagnato ...

Ascolti TV | Lunedì 4 novembre 2019. Montalbano 22.86% - D’Urso 13.25%. Il debutto di Fiorello in VivaRaiPlay! 25.08% : Fiorello - Viva RaiPlay Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Gioco degli Specchi ha conquistato 4.851.000 spettatori pari al 22.86% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.090.000 spettatori pari al 13.25% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Pacific Rim – La Rivolta ha catturato l’attenzione di .000 ...

