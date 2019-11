Viso gonfio e mascherina per l’ossigeno | l’attrice ricoverata in ospedale Cosa è successo

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Colpita da un violento choc anafilattico,finisce in. È statain gravi condizioni nella notte tra l’11 e il 12 novembre in seguito a una forte reazione allergica e le foto dal letto di una clinica di Los Angeles, pubblicate dalla collega e amica Julianne Hough, hanno fatto preoccupare tutti i suoi numerosi fan, diventando virali sui social in poche ore. Nina Dobrev, protagonista della serie cult “The Vampire Diaries”, ha poi rassicurato tutti scrivendo: “Ora sto bene. Sono di nuovo a casa. Ilre è praticamente sparito. Siamo tutti bene qui. Vi voglio bene”. Come detto, la notizia del ricovero ha cominciato a circolare nella tarda serata di lunedì scorso, quando Julianne Hough ha pubblicato un selfie insieme a Nina incon gli occhi gonfi e la maschera dell’ossigeno sul volto. (Continua dopo la foto) A quel ...

skywalker5005 : oggi co sta giornata fredda e piovosa, l’unica cosa positiva è stata stamattina la barista, che come m’ha visto il… - puremmorning : ho incontrato mia madre sotto casa mentre lei tornava da lavoro e io uscivo per andare a lezione, e appena mi ha vi… - dome_nico_73 : Cos’ha Lucas? Lo vedo un po’ gonfio in viso #noneladurso -