Virus Ebola | OMS | approvato primo vaccino mondiale

Virus Ebola : primo via libera in Europa a un vaccino protettivo : primo via libera in Europa a un vaccino protettivo contro il Virus Ebola. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA (Agenzia europea dei medicinali) ha raccomandato di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata nell’Unione europea per Ervebo*, il primo vaccino per l’immunizzazione attiva di soggetti di 18 anni o più a rischio infezione da Virus Ebola. Ervebo è un vaccino ...