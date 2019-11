Virus Ebola | l’Organizzazione mondiale della sanità dà il via libera al primo vaccino

Ebola - l'Oms approva il primo vaccino mondiale contro il Virus : Giovanna Pavesi Il farmaco si chiama Ervebo ed è stato utilizzato, in fase sperimentale, nell'ultimo anno in Repubblica Democratica del Congo, durante l'ultima epidemia di febbre emorragica che ha ucciso migliaia di persone (soprattutto bambini) L'organizzazione mondiale della Sanità ha approvato il primo vaccino mondiale contro il virus Ebola e il fatto potrebbe rappresentare un importante passo avanti per debellare la malattia che, ...

Virus Ebola : a Sassari un’esercitazione per il trasporto di un paziente infetto [FOTO] : Una telefonata alla Prefettura da parte dell’Unità di crisi locale per la gestione dell’emergenza che segnala la presenza di un presunto caso di Ebola a Sassari. Un’ambulanza arriva nell’area della “camera calda” di Malattie Infettive con a bordo un paziente all’interno di una speciale barella isolata dall’esterno. Attorno all’area ospedaliera, si dispone un cordone sanitario a delimitare gli accessi e ...

Russia - esplosione nel centro Virus segreto. È allarme per la dispersione di Vaiolo - Ebola e Antrace : Un incendio in un laboratorio in Russia sta destando molta preoccupazione in tutto il mondo. L'esplosione è deflagrata durante i lavori di ristrutturazione di una sala di...