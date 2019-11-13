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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 18 | 15 Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 18:15 (Di mercoledì 13 novembre 2019) Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA AURELIA E PROSEGUENDO CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, RESTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma CODE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. CODE A TRATTI SULLA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA APPIA CODE TRA IL BIVIO PER ...
Fonte : romadailynews

twitterRoma : Proseguono i lavori di demolizione della #TangenzialeEst. Nel weekend 22-25 novembre previste modifiche alla viabil… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-11-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 18:15: VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05… -

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