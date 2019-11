Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019)13 NOVEMBREORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR IN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONEIN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONEIN VIA AURELIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DEL ...

