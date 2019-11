Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi ecco le prime foto con il loro bimbo

Fonte : people24.myblog

(Di mercoledì 13 novembre 2019)fanno coppia fissa da parecchio tempo, in estate hanno avuto ilprimo figlio, ma soltanto ora sono stati paparazzati durante un’uscita di famiglia. Il settimanale “Diva e Donna” ha paparazzato il giocatore e laraggianti con iltra le braccia. Lui è il calciatore della Juve e della Nazionale sempre sulla cresta dell’onda, lei è una ex gieffina che ha fatto scalpore per i suoi flirt e le suebollenti. Stanno insieme da alcuni anni, ma sono sempre stati discreti e non hanno mai postato scatti di coppia. Anche per la nascita delprimogenito non hanno fatto annunci ufficiali, ma finalmente orali insieme in versione famiglia durante un pranzo nelle Langhe. La coppia è poco social, poco mondani e molto riservati nella vita privata.

Bennid22 : RT @n_bianconere: #Juventus Federico #Bernardeschi e Veronica Ciardi paparazzati per la prima volta con il loro bambino #Juve #ForzaJuve #F… - n_bianconere : #Juventus Federico #Bernardeschi e Veronica Ciardi paparazzati per la prima volta con il loro bambino #Juve… - n_bianconere : #Juventus Federico #Bernardeschi e Veronica Ciardi paparazzati per la prima volta con il loro bambino #Juve… -