Vento | pioggia e anche neve | la nuova allerta meteo

Nuova ondata di Maltempo sulla Penisola - ancora pioggia - Vento forte e neve a quote basse : Roma - Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una Nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal Maltempo. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su ...

Dall'11 al 13 novembre pioggia - Vento e freddo nonostante l'Estate di San Martino : Le previsioni meteo che vanno da oggi 11 novembre fino a mercoledì 13 vedono un imminente peggioramento in arrivo dalle prime ore di domani mattina. Sta infatti transitando una perturbazione molto intensa collegata ad un brutto vortice di bassa pressione creatosi nei giorni scorsi tra la Sardegna e l'arcipelago delle Baleari. L'andamento per i prossimi giorni Si rischia di trovarsi dinnanzi ad un tipico uragano mediterraneo, dai tecnici ...

Pioggia e Vento forte - la protezione civile estende l'allerta meteo : Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni...

Maltempo in Liguria - Vento e pioggia a Sestri Levante : esondano il Petronio e il Vara. Le immagini : Maltempo in diverse regioni, con la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni e allagamenti. Il torrente Petronio è esondato nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, nel Levante Ligure. Al momento non ci sono notizie di danni a persone. Decine gli interventi del personale del Comune, mentre la sindaca la sindaca di Sestri Levante ha chiesto di non uscire di casa. Chiuse alcune strade e la galleria per ...

Pioggia e Vento in Liguria. Tromba d’aria a Lavagna - esonda il torrente Petronio : Cielo nuvoloso e precipitazioni abbondanti e persistenti. A Lavagna una Tromba d’aria ha scoperchiato alcune abitazioni

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani codice giallo per pioggia e Vento : “Per la giornata di domenica 3 novembre si prevedono precipitazioni intense sui rilievi, anche a carattere di temporale organizzato, in particolare nella prima parte della giornata sui rilievi centro-occidentali e pianura Piacentino-Parmense. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a spostarsi verso i rilievi orientali ed ad attenuarsi. E’ prevista anche una ventilazione sostenuta da sud-ovest sui crinali appenninici con ...

Meteo - arriva l'autunno : da martedì 29 ottobre maltempo - con pioggia - Vento e crollo delle temperature : l'autunno sta arrivando. Dalla Scandinavia, infatti, una perturbazione alimentata da correnti più fredde si abbasserà gradualmente di latitudine e farà il suo ingresso sull'Europa centrale provocando, avvertono gli esperti di 3bMeteo, un aumento della nuvolosità a partire dal Nord e un peggioramento

MotoGp – Terminate le FP3 in Australia : pioggia e Vento rovinano la sessione - il miglior crono è di Viñales [TEMPI] : Le difficili condizioni ambientali hanno hanno condizionato la terza sessione di libere, nel corso della quale sono scesi in pista solo undici piloti Giornata complicata dal punto di vista atmosferico a Phillip Island, la terza sessione di prove libere infatti è stata condizionata da vengo e pioggia ad intermittenza, che non hanno permesso ai piloti di completare il proprio programma di lavoro. AFP/LaPresse Solo undici i riferimenti ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le previsioni meteo delle qualifiche. Pioggia molto probabile e Vento sostenuto domani : C’è chi spera nell’asciutto per non partire nuovamente nelle retrovie, ma le previsioni meteo per il GP d’Australia del Motomondiale, nella giornata di domani danno Pioggia praticamente per tutta la durata di prove libere e qualifiche: non è da escludere che domani possano essere validi i tempi di oggi. Bene dunque hanno fatto i piloti a cercare il tempo: nella giornata di domani le previsioni indicano Pioggia fino alle ore ...

Allerta Meteo Sardegna : pioggia e temporali fino a domani - rischio di forte Vento : pioggia e temporali in arrivo sulla Sardegna. Dalle 18 di oggi e sino alle 18 di domani sono previste sulla Sardegna Orientale precipitazioni diffuse, con fenomeni più probabili sul settore Centro-Settentrionale. L’avviso di condizioni Meteorologiche avverse è stato diffuso dalla Protezione Civile regionale. Durante i rovesci o i temporali saranno possibili forti raffiche di vento. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: pioggia e temporali ...

Uragano Mediterraneo tra Egitto e Israele - 200mm di pioggia e venti a 110km/h : “eVento rarissimo” [GALLERY] : Mentre l’Italia è colpita da una violenta ondata di maltempo che si sta concentrando all’estremo Sud e soprattutto in Sicilia, sviluppi meteorologici ulteriormente interessanti stanno avvenendo nell’estremo est del Mediterraneo, che nelle scorse ore ha fornito il potenziale per un Medicane (dall’inglese Mediterranean Hurricane, ossia Uragano Mediterraneo). Forti piogge e alte onde stanno già colpendo l’Egitto settentrionale, inclusi ...

Pioggia - Vento - grandine : scatta l'allerta meteo al Nord : Per il Nord sarà un inizio settimana all'insegna del maltempo. La regione più colpita dovrebbe essere la Liguria: le condizioni meteo previste hanno portato a valutare per domani, lunedì 21 ottobre, l'allerta rossa. Stando a quanto riportato dal Dipartimento della protezione civile, nelle prossime ore condizioni meteorologiche avverse potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche: le precipitazioni sul settore ...

Maltempo Liguria - tanta pioggia - allagamenti - frane - forte Vento e disagi : il punto della situazione [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo previsto sulla Liguria si è concentrato soprattutto sul ponente genovese, da Varazze verso i quartieri occidentali del capoluogo, nelle prime ore della mattina, con diversi disagi e allagamenti, ma nel complesso il territorio ha retto l’impatto della pioggia, nonostante la grande abbondanza delle precipitazioni. A Mele sono caduti 465mm d’acqua in 24 ore. Prima di questa notte a Mele erano caduti 903mm dall’inizio ...