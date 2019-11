Venezia | Zaia | “Se il Mose avesse funzionato avrebbe bloccato le maree”

Acqua alta a Venezia : Zaia formalizza lo stato di emergenza nazionale : Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha inviato al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, la formale richiesta di dichiarazione dello “stato di emergenza a Livello nazionale“, sulla base dell’articolo 24 del D.Lgs del 2 gennaio 2018. Nella richiesta, inviata a mezzo di posta certificata, il Governatore fa riferimento al disastro accaduto a Venezia e ...

Venezia - Luca Zaia : "Danni inimmaginabili". Il procuratore : "Apocalisse" - è peggio del previsto : Ora dopo ora, si inizia a comprendere il dramma causato dall'alluvione a Venezia. Nella notte tra martedì e mercoledì il livello ha superato i 180 centimetri. Ma non è finita: in serata sono previste punte massime intorno ai 120 centimetri, l'orario previsto è quello delle 23.35 (lo ha reso noto il

Venezia : Rizzotto (Gruppo Zaia - 'sembrava la fine del mondo' : Venezia, 13 nov. (Adnkronos) - "Ieri sera, la pioggia battente e i forti venti hanno piegato Venezia e tutto il litorale veneto. I Veneziani hanno visto materializzarsi il finimondo davanti ai loro occhi. Un anno dopo la tempesta Vaia, un altro fendente colpisce il cuore del popolo veneto". Con ques

Venezia : Rizzotto (Gruppo Zaia - ‘sembrava la fine del mondo’ : Venezia, 13 nov. (Adnkronos) – “Ieri sera, la pioggia battente e i forti venti hanno piegato Venezia e tutto il litorale veneto. I Veneziani hanno visto materializzarsi il finimondo davanti ai loro occhi. Un anno dopo la tempesta Vaia, un altro fendente colpisce il cuore del popolo veneto”. Con queste parole, la Capogruppo di Zaia Presidente a palazzo Ferro Fini, Silvia Rizzotto, commenta “la devastante marea che ha ...

Venezia : Rizzotto (Gruppo Zaia - ‘sembrava la fine del mondo’ : Venezia, 13 nov. (Adnkronos) – “Ieri sera, la pioggia battente e i forti venti hanno piegato Venezia e tutto il litorale veneto. I Veneziani hanno visto materializzarsi il finimondo davanti ai loro occhi. Un anno dopo la tempesta Vaia, un altro fendente colpisce il cuore del popolo veneto”. Con queste parole, la Capogruppo di Zaia Presidente a palazzo Ferro Fini, Silvia Rizzotto, commenta “la devastante marea che ha ...

Venezia - marea a 160 cm : due morti - telefoni in tilt. Zaia : «Devastazione totale». Il sindaco : gravi danni a San Marco : Allarme a Venezia, dove la situazione dovuta al maltempo non accenna a migliorare. Due persone sono morte a causa dell'alta marea: un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di...

Venezia - Zaia : la situazione è drammatica : Venezia, Zaia: "La situazione e' drammatica e non facile da gestire. C'e' la massima attenzione per la pericolosità e l'incolumità dei cittadini

Venezia - marea a 160 cm : due morti - telefoni in tilt. Zaia : «Devastazione totale». Danni a San Marco : Allarme a Venezia, dove la situazione dovuta al maltempo non accenna a migliorare. Due persone sono morte a causa dell'alta marea: un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di...

Venezia - in arrivo nuova super-marea : due morti - telefoni in tilt. Zaia : «Devastazione totale» : Allarme a Venezia, dove la situazione dovuta al maltempo non accenna a migliorare. Due persone sono morte a causa della marea: un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di...

Criminalità : Zaia - 'grande lavoro del procuratore di Venezia Cherchi' : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) - “Come recita il detto, male non fare paura non avere. Io aggiungo che paura la deve avere chi fa del male, perché in Veneto ha e avrà vita difficilissima. Lo dimostrano il grande lavoro e i grandi risultati raggiunti dal procuratore della Repubblica Bruno Cherchi, dalla

Friuli-Venezia Giulia - la Regione a guida leghista va sotto sul referendum voluto da Salvini. Tra gli assenti in Aula anche Zaia : VENEZIA – In una Regione dove la Lega è arrivata al 50 per cento dei voti e dove il governatore Luca Zaia comanda indisturbato da quasi dieci anni, ti aspetteresti che il referendum elettorale di Matteo Salvini venisse approvato a mani basse. Una formalità. E invece la maggioranza di centrodestra ha rimediato una figuraccia senza precedenti, almeno a Venezia. Per un voto la proposta referendaria è stata bocciata. Servivano 26 consensi, ne sono ...

Venezia : Gruppo Zaia - no alla pratica halal - è da abolire : Venezia, 30 set. (AdnKronos) - “La notizia che in una scuola primaria a Mestre ci sarebbero dei genitori che per i figli pretenderebbero una mensa ad hoc è agghiacciante. Chi viene nel nostro Paese e vuole integrarsi, dovrebbe capire che questo è possibile prima di tutto rispettando le nostre di reg

Autonomia : lunedì incontro a Venezia Zaia - Boccia : Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Si terrà lunedì prossimo, 23 settembre, alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, l’incontro sul tema dell’Autonomia differenziata tra il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Bocc