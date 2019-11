Venezia verso lo stato di emergenza

Acqua alta a Venezia - Conte : “Verso lo stato di emergenza - per il Mose siamo in dirittura finale” : “Non siamo in grado di quantificare i danni. Domani c’è un Consiglio dei ministri tecnico, molto limitato, che sicuramente prenderà in carico la richiesta di stato di emergenza del presidente Zaia. Allo stato non ci sono ragioni per negare lo stato di emergenza e stanziare i primi fondi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine della riunione tecnica post-Acqua alta a Venezia. “Per il Mose siamo nella dirittura ...