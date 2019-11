Venezia | sommersa la meravigliosa libreria Acqua Alta | distrutti centinaia di

Venezia sommersa - sconvolta la Serenissima : tre maree da record - due morti e daneggiamenti : Mai, nella sua storia millenaria, la 'Serenissima' è stata tanto sconvolta: l'acqua alta da record l'ha trasformata in queste ore in una città spettrale e sommersa fino all'80%. Per tre volte, le maree hanno superato i limiti previsti e sfiorato i 190 centimetri provocando ieri grande paura, per poi abbassarsi. Un'emergenza senza precedenti ad eccezione dell'alluvione del 1966 quando l'acqua alta raggiunse i 194 centimetri. "Abbiamo davanti una ...