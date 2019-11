Venezia : sindaco Brugnaro - ‘c’è bisogno dell’aiuto di tutti’ : Venezia, 13 nov. (Adnkronos) – “Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova”. Lo scrive in un tweet il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. L'articolo Venezia: sindaco Brugnaro, ...

Venezia - marea a 160 cm : due morti - telefoni in tilt. Zaia : «Devastazione totale». Il sindaco : gravi danni a San Marco : Allarme a Venezia, dove la situazione dovuta al maltempo non accenna a migliorare. Due persone sono morte a causa dell'alta marea: un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di...

Venezia : sindaco Brugnaro - 'c'è bisogno dell'aiuto di tutti' : Venezia, 13 nov. (Adnkronos) - "Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prov

Venezia - il sindaco Brugnaro : "Acqua di mare - conseguenze drammatiche. Ho visto cose incredibili" : "La città è in ginocchio". Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in collegamento con Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre, parla della drammatica situazione che sta vivendo: "La marea ha superato le barriere, abbiamo Pellestrina completamente sotto l'acqua. Abbiamo danni molto ingenti". Anche perché,

**Venezia : sindaco Brugnaro in riunione per valutare danni città** : Nessun dettaglio disponibile ! L'articolo **Venezia: sindaco Brugnaro in riunione per valutare danni città** sembra essere il primo su Meteo Web.

Venezia - il sindaco Brugnaro : “Bisogna finire il Mose - si rischia di non farcela più” : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che questa notte ha colpito Venezia, l’amministrazione comunale presenterà richiesta di stato di crisi alla Regione Veneto, ai fini della successiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. “Tutti i cittadini e le imprese raccolgano materiale utile a dimostrare i danni subiti con fotografie, video, documenti o altro – ...

Venezia - in arrivo nuova super-marea : due morti - telefoni in tilt. Il sindaco : chiederemo stato di calamità : Allarme a Venezia, dove la situazione dovuta al maltempo non accenna a migliorare. Due persone sono morte a causa della marea: un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di...

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Atteso nuovo picco in mattinata - il sindaco Brugnaro chiede stato di crisi – DIRETTA : Venezia è completamente sommersa. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 -, con raffiche di vento a cento chilometri orari, e questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono delle sirene d’allarme per un nuovo picco di 160 centimetri previsto in mattinata, intorno alle 10.30. Proprio la mareggiata ha causato la morte di un uomo di 78 ...

Venezia - allarme per la nuova super-marea : due morti - telefoni in tilt. Il sindaco : chiederemo stato di calamità : allarme a Venezia, dove la situazione dovuta al maltempo non accenna a migliorare. Due persone sono morte a causa della marea: un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di...

Acqua alta record a Venezia - sindaco chiede lo stato di crisi : Venezia si risveglia attendendo un'altra super marea, vicino al metro e 45 centimetri, prevista alle 10.20. sindaco chiede lo stato di crisi

Venezia in balia dell'acqua. Il sindaco Brugnaro : "Un disastro - state a casa" : Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto un’acqua alta che con il vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia di 190 centimetri sul medio mare. Il picco, alle 22.50, è stato di un metro e 87. È la seconda misura nella storia della Serenissima, subito dietro al record dei 194 centimetri del 1966.I danni in città sono gravi. Gondole e barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle ...

Acqua alta a Venezia - marea a 187 centimetri. il sindaco Brugnaro : "Un disastro". FOTO : Il picco raggiunto alle 22.50 di martedì sera. E' la seconda misura nella storia, dietro al record dei 194 cm del 1966. Due vittime, 3 vaporetti affondati. Il primo cittadino posta diverse immagini su Twitter e annuncia lo stato di calamità. AGGIORNAMENTI

Venezia - acqua alta a 187 cm. Il sindaco chiede lo stato di calamità : Piazza San?Marco sommersa, scuole chiuse in città e nelle isole. L’acqua ha raggiunto la seconda misura della storia dopo i 198 cm dell’alluvione del 1966

Venezia - la marea a 187 centimetri. Danni a San Marco. Venti a 100 km/h. Il sindaco : un disastro. Un anziano morto fulminato in casa : Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto la spinta di un'acqua che con vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia dei 190 centimetri sul medio mare. Il...