Venezia | nuova marea di 145 cm 2 vittime Danni alla Basilica VIDEO

Venezia - nuova marea di 145 cm Due vittime e danni alla Basilica : "Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova". Così twitta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro durante un sopralluogo ai danni subiti dalla ...

Maltempo Venezia - due morti e San Marco allagata. E oggi nuova piena record : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che ha colpito Venezia nel serata di ieri, per questa mattina alle è previsto un nuovo picco di 145 centimetri. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato che chiederà lo stato di calamità per avere sostegno dal governo. ingenti danni al centro storico e alla la Basilica di San Marco e due morti a Pellestrina.Continua a leggere

Venezia : nuova uscita dei gondolieri sub per recuperare rifiuti in Canal Grande (2) : (Adnkronos) - "Vogliamo dare soddisfazione - hanno dichiarato Stefano Vio e Alessandro Zuffi, gondolieri l'uno ideatore del progetto l'altro capo progetto - alla nostra città e all'Amministrazione comunale che ci ha supportato. Iniziamo questa seconda serie di immersioni proprio in Canal Grande, dov