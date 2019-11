Venezia | non solo la città | cancellato il litorale del Nord Est Cnr | Fenomeni

Venezia - l'acqua alta e il Mose che ancora non funziona : a che punto siamo : Della difesa di Venezia si parla dal 1966, dopo la tragica alluvione che portò l'acqua alta al picco record di 194 cm. I...

Acqua alta a Venezia - cos'è il Mose e perché non funziona : Una complessa opera ingegneristica studiata per separare la laguna di Venezia dal Mare Adriatico e scongiurare gli allagamenti durante l’alta marea. Nonostante i lavori per la realizzazione siano cominciati nel 2003, sotto la presidenza del Consiglio Berlusconi, il Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) non è stato ancora ultimato. Nel Bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, il concessionario per la costruzione, la consegna definitiva è ...

Venezia - Massimo Cacciari : "Città inondata - io sono l'unico innocente. La colpa è di FI - Lega e Mose" : Massimo Cacciari è sempre stato contro la realizzazione del Mose, l'opera ingegneristica non ancora ultimata che dovrebbe salvare Venezia dall'acqua alta. E ora che la città è in ginocchio per la marea record, l'ex sindaco dice: "Nulla di nuovo, tutto questo si conosceva quando si è deciso di buttar

Venezia - il sindaco Brugnaro : “Bisogna finire il Mose - si rischia di non farcela più” : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che questa notte ha colpito Venezia, l’amministrazione comunale presenterà richiesta di stato di crisi alla Regione Veneto, ai fini della successiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. “Tutti i cittadini e le imprese raccolgano materiale utile a dimostrare i danni subiti con fotografie, video, documenti o altro – ...

A Venezia un’acqua alta del genere non si vedeva da decenni : A Venezia è in corso una grossa mareggiata: dopo il picco delle 22:50 di ieri sera, con l’acqua che ha raggiunto 187 cm – seconda rilevazione più alta della storia dopo i 194 cm toccati nel 1966, ai tempi della storica acqua granda – anche questa mattina è prevista una nuova ondata che potrebbe portare il livello delle acque a oltre un metro e mezzo di altezza. Per il momento si registrano, purtroppo, anche due morti, entrambi ...

Venezia affonda - e il Mose non c’è : 7 miliardi buttati per vedere San Marco allagata : Il sistema di paratie per proteggere Venezia dall'acqua alta è stato pensato negli anni 80, iniziato nel 2003 e avrebbe dovuto essere pronto tre anni fa. Nel mezzo, 7 miliardi di spesa, maxi inchieste per corruzione e ritardi a non finire. Eccolo qua, con la Basilica di San Marco allagata e due morti, il risultato della nostra inefficienza.Continua a leggere

Venezia - inondazione devastante : si teme per la basilica di San Marco. Già due morti : Una marea devastante sta inondando Venezia: 187 centimetri di acqua hanno invaso calli, piazze, locali: è il dato più alto mai registrato dal 1966 quando arrivò a 190 centimetri e si attende con grande preoccupazione un'altra marea, intorno alle 10,20 di questa mattina 13 novembre. Intanto sale a du

Venezia allagata - anche San Marco sott'acqua. L'allarme del procuratore : "Non abbiamo difese adeguate" : Per Venezia è emergenza maltempo. L'acqua alta a 127 centimetri ha nuovamente invaso il nartece (la parte fra le navate e la facciata principale della chiesa) della Basilica di San Marco, con 70 centimetri d'acqua, che hanno prodotto danni ai mattoni e alle colonne dell'edificio. Ma ad essere sommer

4 novembre : “Ripudiamo guerra” - classe di Venezia non incontra militari : Un gruppo di insegnanti e una classe del Liceo classico "Marco Polo" di Venezia ha protestato e deciso di non partecipare a un incontro con due ufficiali della Marina Militare e della Guardia di Finanza in vista del 4 novembre, perché ritenuto "non in linea" con i principi dell'istituto e per rimarcare il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione.Continua a leggere

Risultati 6ª Giornata Serie A Basket – Bologna non si ferma più! Successi casalinghi per Trento e Venezia : Bologna continua a vincere, Trento e Venezia fanno valere il fattore campo: i Risultati della 6ª Giornata di Serie A di Basket Tre gare scoppiettanti danno il via alla 6ª Giornata della Serie A di Basket. Apre le danze il successo di Trento su Treviso arrivato grazie ai 29 punti del neo acquisto Alessandro Gentile. A proposito di nuovi arrivi, quello super blasonato di Milos Teodosic regala il sesto successo in altrettante partite alla ...

Venezia : artigiani - sì alla tassa d'ingresso - ma da sola non basta (2) : (Adnkronos) - Quindi, da De Checchi vi è un sostanziale giudizio positivo sulla tassa d'ingresso, "fermo restando che registriamo un incomprensibile ritardo nella sua applicazione, che partirà solo nel luglio 2020, con l'arrivo della nuova amministrazione dopo le elezioni comunali del prossimo maggi

Venezia : artigiani - sì alla tassa d'ingresso - ma da sola non basta : Venezia, 25 ott. (Adnkronos) - "La tassa d'ingresso in città? Va benissimo, lo diciamo da sempre, purchè sia solo un tassello di una politica più complessiva dei flussi turistici mordi e fuggi in centro storico, vero cancro per la Venezia oggi". Così all'Adnkronos il direttore della Confartigianato