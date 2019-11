Acqua alta a Venezia : alle 10 : 30 picco di marea a 138 cm - inferiore alle previsioni : L’Acqua alta a Venezia ha raggiunto alle 10:30 il picco di 138 cm a Punta Salute: lo comunica il Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia. A Burano raggiunti i 139 centimetri, 136 a Chioggia. Secondo il Centro la marea rimarrà molto alta anche nei prossimi giorni. L’Acqua alta che ha colpito Venezia non ha risparmiato il Teatro La Fenice: non è stata danneggiata la struttura del teatro ma sono state invase le aree ...

Venezia - marea a 160 cm : due morti - hotel allagati. Il sindaco : gravi danni a San Marco : Allarme a Venezia, colpita duramente dal maltempo di questi giorni. Due persone sono morte a causa dell'alta marea: un anziano di 78 anni è rimasto fulminato nell'isola di Pellestrina...

Venezia - nuova marea di 145 cm 2 vittime. Danni alla Basilica. VIDEO : "Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi Danni come l’intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova". Così twitta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro durante un sopralluogo ai Danni subiti dalla ...

Maltempo a Venezia - l’alta marea invade l’hotel esclusivo : il fiume d’acqua irrompe nella hall : L’alta marea e il Maltempo non hanno risparmiato uno degli alberghi più esclusivi di Venezia, il Gritti Hotel. Le immagini dell’acqua che irrompe attraverso la porta nella hall mostrano la gravità della situazione in Laguna. Danneggiati anche vaporetti, uffici, gondole, pontili e abitazioni. L'articolo Maltempo a Venezia, l’alta marea invade l’hotel esclusivo: il fiume d’acqua irrompe nella hall proviene da Il ...

Venezia - marea a 160 cm : due morti - telefoni in tilt. Zaia : «Devastazione totale». Il sindaco : gravi danni a San Marco : Allarme a Venezia, dove la situazione dovuta al maltempo non accenna a migliorare. Due persone sono morte a causa dell'alta marea: un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di...

Venezia - risveglio con l'acqua alla gola. Peggio del previsto : marea già a 150 cm. Due morti a Pellestrina : Disastro acqua alta a Venezia: le previsioni del Centro maree del Comune danno la situazione in grave Peggioramento. Sono due le persone morte ieri sera a Pellestrina. Il centro...

Venezia : nuovo picco di marea previsto alle 10.30 : Resta critica la situazione a Venezia, colpita da una marea eccezionale nella tarda serata di ieri che ha raggiunto il picco di 187 centimetri (ve ne abbiamo parlato qui). Nelle prossime ore, il...

Venezia - in arrivo nuova super-marea : due morti - telefoni in tilt. Zaia : «Devastazione totale» : Allarme a Venezia, dove la situazione dovuta al maltempo non accenna a migliorare. Due persone sono morte a causa della marea: un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di...

