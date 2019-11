Venezia | la città sommersa dall’alta marea record | piazza San Marco e la Basilica allagate

Venezia - acqua alta in città : la marea supera i 180 centimetri : Il maltempo sta flagellando ormai da ieri, 12 novembre, tutto il nostro Paese. Alcune zone del Sud sono state colpite in maniera piuttosto violenta, ad esempio nel Salento, dove si sono registrati ingenti danni alle colture ed intere aziende agricole adesso rischiano di perdere il raccolto. Anche in Basilicata si sono registrare condizioni di criticità: Matera è stata quasi sommersa da un'alluvione lampo che ha trasformato le strade del centro ...

Maltempo - acqua alta a Venezia. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in tante città : Maltempo e Scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Climate change : da Shanghai a Venezia - le città che finiranno sott’acqua entro il 2050 : Un nuovo report di Climate central, un istituto no profit, rivede in peggio le stime sull’innalzamento dei mari. Per l'Italia le previsioni variano di poco, ma l'autore del paper di Climate Central, Scott Kulp, avverte: “Il rischio attorno a Venezia è grave”

Terremoto a Chioggia di 3.3 - paura a Venezia tra cittadini e turisti. L'Ingv : «Sciame in corso» : Terremoto, paura 28 minuti dopo mezzogiorno nella laguna veneta. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia nel mare Adriatico a pochi...

Venezia : incontro positivo tra Porto e Comune su aree d'interazione con città (2) : (Adnkronos) - AdSP auspica che "si giunga il più rapidamente possibile all’individuazione di una visione di sviluppo condivisa dell’area di Porto Marghera volta a pianificare e realizzare tutti quei progetti che possono far crescere e sostenere il pieno rilancio economico e occupazionale, da un lato

Venezia : incontro positivo tra Porto e Comune su aree d'interazione con città : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - Si è tenuto lunedì un incontro, l’ultimo finora di una serie, tra Comune di Venezia e Autorità di Sistema Portuale sul tema delle aree di interazione tra Porto e città. Argomento di discussione la definizione e la perimetrazione delle aree site all’interno dei confini

Venezia - da luglio 2020 scatta contributo di accesso in città : La Giunta comunale di Venezia ha dato l’ok alla delibera che stabilisce la cosiddetta “tassa di sbarco”, vale a dire un contributo di accesso alla città che è stata introdotta soprattutto per gestire e limitare il turismo “mordi e fuggi” sempre più invadente per Venezia. L'approvazione definitiva arriverà dal Consiglio comunale Entro i primi mesi del 2020 verrà testato il sistema informativo per l'acquisto dei voucher per l'esenzione e ...

Venduto come plastica ma era corallo - sequestrati 20 chili ai due cittadini cinesi a Venezia : Il “made in China” arriva fino in fondo al mare, ma scambia i coralli con conchiglie: i Carabinieri di Venezia hanno scoperto e sequestrato 20 chilogrammi di corallo, privo di autorizzazione, stipato in un magazzino all’ingrosso che vendeva articoli per la casa e gestito da due cittadini cinesi. Veniva Venduto in confezioni di circa 50 grammi che riportavano in etichetta l’indicazione “imitazione di conchiglie in ...

Venezia : Patriarca e Imam 'consegnano' a città documento fratellanza di Abu Dhabi : Venezia, 3 ott. (AdnKronos) - Sarà ufficialmente “consegnato” e affidato alla città, con un evento interreligioso pubblico in programma a Marghera (Venezia), la sera del prossimo 4 ottobre - giorno dedicato dalla Chiesa alla memoria e alla festa di san Francesco d’Assisi - il documento sulla Fratell

Venezia : Patriarca e Imam ‘consegnano’ a città documento fratellanza di Abu Dhabi : Venezia, 3 ott. (AdnKronos) – Sarà ufficialmente ‘consegnato” e affidato alla città, con un evento interreligioso pubblico in programma a Marghera (Venezia), la sera del prossimo 4 ottobre – giorno dedicato dalla Chiesa alla memoria e alla festa di san Francesco d’Assisi – il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune sottoscritto nei mesi scorsi ad Abu Dhabi da Papa ...

Venezia : Ascom - bene linea Comune su decoro città (2) : (AdnKronos) - "Sempre con la Camera di Commercio di Venezia abbiamo elaborato e siglato il “Codice di Comportamento per una corretta informazione e per il contrasto alla contraffazione” e affrontato il fenomeno dei “Discount del Vetro”. Più volte l’Ascom ha denunciato agli organi istituzionali il da

Venezia : Ascom - bene linea Comune su decoro città : Venezia, 30 set. (AdnKronos) - “Condividiamo la linea perseguita da parte dell’amministrazione comunale con l’adozione della delibera che tenta di arginare aperture di negozi non di pregio. Non possiamo che complimentarci con l’apparato comunale per il piccolo ma significativo traguardo raggiunto. A

Concorsi Ministero degli Esteri - Città Metropolitana di Venezia : scadenza ottobre-novembre : Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Città Metropolitana di Venezia hanno indetto diversi bandi di concorso pubblico, per l'accoglimento di varie unità di personale con alte competenze da collocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale ed estero. Bandi di Concorso a ottobre-novembre È in atto un bando di selezione per 401 tirocini curricolari tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici ...

Venezia : M5S - su separazione di Mestre la parola deve andare ai cittadini (2) : (AdnKronos) – ‘Lui e Zaia hanno fatto di tutto per tappare la bocca ai cittadini, più di 10mila persone hanno chiesto un referendum e finalmente potranno esprimersi. – prosegue l’ex candidato presidente del Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti – Un gruppo di indomiti cittadini ha avuto la meglio contro la Regione che ha provato a bloccare questo percorso di democrazia. Questa sentenza è il simbolo dei Veneziani ...