Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ha la voce bassa e spezzata, quella di chi ha pianto per ore, Mara Venier, romana d’adozione da anni, ma veneziana doc. “Mi sveglio sempre molto presto la mattina, ma questa è stata purtroppo diversa dalle altre. Ho ricevuto chiamate da amici e parenti per informarmi della situazione tragica che hanno vissuto nella notte e che stanno, purtroppo, vivendo ancora. Sono distrutta”, spiega al telefono all’HuffPost. “Anche se sono lontana da anni, èse non mi fossi mai allontanata. Quando succedono cose del genere, subentrano i ricordi, ritorna una giovinezza spensierata che è lontana. Nel, quando la marea toccò i limiti storici (questa notte è arrivata a 1,87 metri, seconda misura della storia, ndr), ci eravamo trasferiti a Mestre, ma a Venezia andavamo ogni giorno: mio padre a lavorare in ferrovia, io a trovare un ...

PaoloDosso : “Venezia indifesa, oggi come nel 1966. E' scandaloso” - HuffPostItalia : “Venezia indifesa, oggi come nel 1966. E' scandaloso” - ComuneParma : Terre des Hommes in via Venezia 123/A a #Parma ha inaugurato la mostra fotografica “Le bambine salvate”, realizzata… -