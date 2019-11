Venezia | Greenpeace | “Non chiamatelo maltempo | è la conseguenza della crisi climatica in

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) “L’ondata di eventi climatici estremi che in queste ore sta interessando da nord a sud vaste zone dell’Italia non è, ma lain corso. E quanto sta accadendo anon è, purtroppo, altro che un drammatico esempio dell’emergenza che già viviamo ogni giorno sulla nostra pelle“, dichiara Luca Iacoboni, responsabilecampagna Energia e Clima diItalia.chiede al governo italiano “di fornire immediatamente supporto alle persone colpite da questi eventi estremi e di lavorare efficacemente sulle cause dei cambiamenti climatici, partendo da un rapido cambiamento dei piani energetici nazionali. In particolare, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) che il governo sta portando avanti – e che verrà approvato entro la fine dell’anno – prevede un massiccio utilizzo del gas per i ...