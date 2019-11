Venezia | De Micheli | ‘sarò con Conte | prima valutazione danni e subito misure’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Nel pomeriggio sarò a #con il presidente Giuseppe. Insieme al sindaco Luigi Brugnaro e alle autorità locali faremo unadeie prenderemo le misure più urgenti. In questo momento drammatico tutto il Paese è vicino alla città e ai suoi abitanti”. Lo scrive su twitter il ministro delle Infrastrutture, Paola De. L'articolo: De, ‘sarò conmisure’ CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : #Venezia in emergenza, il premier @GiuseppeConteIT in città nel primo pomeriggio. In partenza anche la ministra del… - Faber621 : RT @Agenzia_Ansa: #Venezia in emergenza, #marea record. Due morti. Gravi danni. Conte e De Micheli oggi in città - LA DIRETTA del sindaco B… - CONFETRA : (ANSA) - ROMA, 13 NOV - La ministra Paola De Micheli, si sta recando a Venezia, insieme al premier Giuseppe Conte,… -