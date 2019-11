Venezia | danni irreparabili alla Basilica di San Marco E il M5s incolpa il

Venezia in ginocchio - gravi danni per la marea record. Conte : «Situazione drammatica» : Piazza San?Marco sommersa, scuole chiuse in città e nelle isole. L’acqua ha raggiunto la seconda misura della storia dopo i 198 cm dell’alluvione del 1966

Acqua alta a Venezia - l’allarme del patriarca : “Danni irreparabili alla Basilica di San Marco” : A causa del maltempo che ha colpito Venezia e della conseguente Acqua alta che ha sommerso buona parte della città, numerosi sono i danni che il Comune si troverà ad affrontare. In primis, quelli legati alla Basilica di San Marco che il patriarca Francesco Moraglia ha definito "irreparabili". Il sindaco Brugnaro: "Parliamo di centinaia di milioni di euro".Continua a leggere

A Venezia si contano danni per centinaia di milioni di euro : E' di "centinaia di milioni di euro" la stima dei danni provocati a Venezia dall'eccezionale ondata di marea che ieri sera ha investito la città. L'ordine di grandezza è stato ipotizzato stamane dal sindaco Luigi Brugnaro.

Acqua alta record a Venezia : 2 morti - San Marco devastata. Il sindaco : «Danni per centinaia di milioni». Conte in arrivo : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta record a Venezia : danni per centinaia di milioni di euro : “Quest’anno abbiamo avuto in Italia 174 eventi estremi con danni feriti e morti” in soli 11 mesi “sono state 33 le vittime“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile, in conferenza stampa. Venezia è stata colpita da un “evento straordinario: stiamo lavorando perché da domani si possa arrivare alla dichiarazione dello stato di emergenza“. Nel dedicare il proprio ...

Venezia - danni ingenti e due morti : la città affonda ed il Mose ancora non c'è : Venezia affonda. E, purtroppo, non è un modo di dire. Ieri, il picco straordinario di marea da 187 centimetri ha messo in ginocchio la città lagunare e, nella mareggiata che si è abbattuta in serata sull'isola di Pellestrina, due persone hanno perso la vita. Oggi è atteso un nuovo picco e, mentre il sindaco Brugnaro richiederà lo stato di calamità, ritorna la polemica per l'incompiuto Mose. Acqua alta a Venezia: due morti e San Marco ...

Acqua alta a Venezia - marea a 150 cm : due morti e danni a San Marco. Conte in arrivo - Mattarella telefona al sindaco : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Venezia - Luca Zaia : "Danni inimmaginabili". Il procuratore : "Apocalisse" - è peggio del previsto : Ora dopo ora, si inizia a comprendere il dramma causato dall'alluvione a Venezia. Nella notte tra martedì e mercoledì il livello ha superato i 180 centimetri. Ma non è finita: in serata sono previste punte massime intorno ai 120 centimetri, l'orario previsto è quello delle 23.35 (lo ha reso noto il

Venezia : De Micheli - ‘sarò con Conte - prima valutazione danni e subito misure’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Nel pomeriggio sarò a #Venezia con il presidente Giuseppe Conte. Insieme al sindaco Luigi Brugnaro e alle autorità locali faremo una prima valutazione dei danni e prenderemo le misure più urgenti. In questo momento drammatico tutto il Paese è vicino alla città e ai suoi abitanti”. Lo scrive su twitter il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli. L'articolo Venezia: De Micheli, ...

Acqua alta record a Venezia - 2 morti e danni a San Marco. Conte in arrivo - marea a quota 150 cm. Mattarella telefona al sindaco : Allarme a Venezia, colpita duramente dal maltempo di questi giorni. Due persone sono morte a causa dell'alta marea: un anziano di 78 anni è rimasto fulminato nell'isola di Pellestrina...

Acqua alta record a Venezia - 2 morti e danni a San Marco. Conte in arrivo - marea a quota 150 cm : Allarme a Venezia, colpita duramente dal maltempo di questi giorni. Due persone sono morte a causa dell'alta marea: un anziano di 78 anni è rimasto fulminato nell'isola di Pellestrina...

Acqua alta record a Venezia - due morti e danni a San Marco. Marea a quota 150 cm - hotel allagati : Allarme a Venezia, colpita duramente dal maltempo di questi giorni. Due persone sono morte a causa dell'alta Marea: un anziano di 78 anni è rimasto fulminato nell'isola di Pellestrina...

Venezia - marea a 160 cm : due morti - gravi danni a San Marco. «È la situazione più grave dal 1966». Polemica sul Mose : Allarme a Venezia, colpita duramente dal maltempo di questi giorni. Due persone sono morte a causa dell'alta marea: un anziano di 78 anni è rimasto fulminato nell'isola di Pellestrina...